SIMTEL a inaugurat un parc fotovoltaic care poate deservi 27.000 de consumatori. Cum au făcut rost de bani pentru finanțare

Compania românească de inginerie și tehnologie Simtel a anunțat joi, 20 noiembrie, punerea în funcțiune a unui parc fotovoltaic de 52 MW, cu o producție anuală estimată la 73 GW.

Proiectul a fost realizat la Giurgiu, pe un teren industrial degradat, exclusiv din fondurile companiei.

„Este un proiect unic și devine un model de reconversie a terenurilor industriale neutilizate în surse de energie curată, prin expertiza completă 360 de grade de care dispunem: inginerie, construcție, automatizare, operare și mentenanță. Am lucrat pe un teren atipic, o fostă groapă de cenușă industrială, un sit abandonat, instabil, care a necesitat soluții tehnice complet diferite față de cele aplicate pe un sol obișnuit. De la consolidarea terenului și modelarea noii infrastructuri, până la integrarea tuturor sistemelor electrice și de monitorizare, fiecare etapă a implicat un nivel de efort și coordonare mult mai ridicat”, a declarat Mihai Tudor, CEO al Simtel.

Terenul în suprafață de 83 hectare a fost cumpărat de companie în 2021. El include și un lac de aproximativ 16 hectare - care va fi populat cu lebede și pești. Pentru proiect, a fost accesată o finanțare nerambursabilă prin PNRR, în valoare de 60,6 milioane lei (11,9 milioane euro), cu care va rambursa creditul de aceeași valoare obținut de la Banca Transilvania.

Producția anuală este suficientă pentru a acoperi consumul a peste 27.000 de gospodării și va contribui la reducerea anuală a emisiilor cu peste 20.000 de tone de dioxid de carbon.

Simtel are în prezent în portofoliu nouă parcuri fotovoltaice proprii, cu o putere totală instalată la 153 MW și o producție anuală estimată de 200 GW.

Patru proiecte (Pleșoiu 1-2), Iacobeni, Salonta și Giurgiu sunt deja finalizate, în timp ce alte patru (Anina, Ianca, Mangalia și Movilița) se află în diverse etape de dezvoltare și urmează să fie finalizate până la finalul lui 2026.









