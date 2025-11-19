O companie IT clujeană formează un joint venture cu un furnizor german de tehnologii pentru industria alimentară și farmaceutică

Firma IT românească RebelDot și GEA, furnizor global de tehnologii și echipamente pentru industria alimentară, a băuturilor și pentru sectorul farmaceutic, formează RebelDot Process Industries, un nou joint venture, care se va lansa oficial în ianuarie 2026, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Noua companie va avea sediul în Cluj-Napoca și va fi lansată oficial în ianuarie 2026.

RebelDot Process Industries va furniza servicii specializate de dezvoltare software, cum ar fi soluții web, aplicații mobile și DevOps, proiectate pentru nevoile producătorilor industriali și ale producătorilor de echipamente originale (OEM), spun companiile.

Obiectivul este de a accelera lansarea soluțiilor digitale pe piață, de a crește eficiența proceselor de dezvoltare și de a sprijini operarea unor sisteme moderne, scalabile și sustenabile.

Joint venture-ul româno-german combină expertiza GEA în industria procesatoare cu excelența în inginerie software a RebelDot, pentru a sprijini companiile din industria procesatoare și producătorii din domeniul ingineriei mecanice să accelereze dezvoltarea, scalarea și operarea soluțiilor lor digitale.

În urma parteneriatului, GEA a alocat o echipă dedicată de inginerie software în cadrul RebelDot, pentru dezvoltarea de soluții bazate pe inteligență artificială, ca GEA Copilot.

Atât GEA, cât și RebelDot Process Industries vor dezvolta cod pregătit pentru open-source și vor contribui activ la comunitatea software dedicată industriei procesatoare.

„Joint venture-ul cu GEA reprezintă un moment important pentru RebelDot și pentru întregul ecosistem tehnologic din care facem parte. Demonstrează că regiunea noastră poate contribui cu mult mai mult decât inginerie de calitate – poate livra strategie, gândire de produs, inovație și încredere”, a spus Tudor Ciuleanu, CEO-ul RebelDot (foto - stânga).

„Acest joint venture ne permite să combinăm expertiza noastră de vârf în industrie cu excelența în software. Lucru care subliniază ambiția noastră de a conduce transformarea digitală a industriei procesatoare și de a livra valoare de primă clasă clienților noștri”, a declarat Tom Oelsner, Chief Digital Officer la GEA (foto - dreapta).

GEA a fost fondată în Düsseldorf, Germania, în anul 1881. Compania este prezentă peste tot la nivel global, furnizând tehnologie și echipamente pentru industria alimentară, a băuturilor și pentru sectorul farmaceutic. De asemenea, gigantul operează o platformă industrială cloud de mari dimensiuni în industria procesatoare – GEA Cloud, care conectează peste 10.000 de echipamente de procesare din întreaga lume.

RebelDot este o companie de consultanță și dezvoltare tehnologică, dedicată construirii de soluții digitale, care accelerează inovația și transformarea durabilă a afacerilor. Compania a fost fondată în anul 2019 și își valorifică expertiza în strategie și consultanță tehnologică, inovație bazată pe AI și date și dezvoltarea de soluții și produse digitale, ajutând partenerii săi în procesul de transformare digitală. Firma clujeană spune că are peste 300 de specialiști și a înregistrat o creștere de 40% în 2024.