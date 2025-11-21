Listă: Startup-urile românești de tehnologie prezente într-un top european Deloitte

Startup-urile românești Finqware, Questo, Footprints AI și Steepsoft AI sunt în topul startup-urilor de tehnologie cu cea mai mare creștere din regiune, potrivit unui top realizat de Deloitte pe Europa Centrală, iar încă patru firme au primit recunoaștere la nivel global, conform unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Cele 8 firme românești incluse în cea mai recentă ediție a Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală sunt: Finqware, Questo, Footprints AI, Steepsoft AI, Licenseware, Cash Club, UNY și Rayscape.

Finqware, care se află pe locul 17 în categoria principală, cu o rată de creștere de 1.250%, oferă soluții deautomatizare a activităților de management al numerarului, de contabilitate și de reconciliere a operațiunilor financiare ale companiilor.

Questo, care a creat o platformă ce permite explorarea în lumea reală a obiectivelor turistice cu ajutorul unor jocuri create pe baza informațiilor legate de istoria și cultura fiecărei destinații, s-a clasat pe locul 18, cu o rată de creștere de 1.203% înregistrată în perioada 2021-2024.

Footprints AI, companie care a dezvoltat o platformă de retail media bazată pe inteligență artificială, ocupă locul 21 cu o rată de creștere de 1.044%.

Steepsoft AI, care se află pe locul 28, cu o rată de creștere de 916% în ultimii patru ani,dezvoltă algoritmi personalizați de inteligență artificială (IA) care optimizează performanța și acuratețea în diverse activități, precum analiza predictivă sau procesarea limbajului natural.

Questo și Steepsoft AI au fost incluse și în topul de anul trecut, pe locurile 13 și 32, respectiv.

Startup-ul Licenseware a fost inclus în categoria „Companies to Watch”, care reunește firmele cu cea mai rapidă dezvoltare în perioada 2022-2024, dar care încă nu îndeplinesc criteriile pentru a intra în principala categorie a topului Fast 50. Compania, care se află pe locul 6, cu o rată de creștere de 331%, oferă soluții pentru managementul licențelor software.

La categoria „Impact Stars”, care premiază competitorii ale căror produse sau servicii au efecte pozitive asupra societății, mediului, diversității sau zonei de inovație în domenii precum fintech, securitate cibernetică, ESG, MedTech/BioTech și apărare, clasamentul oferă recunoaștere firmelor românești Cash Club, UNY și Rayscape.

Cash Club a creat o aplicație de cashback pentru cumpărături online, UNY a dezvoltat un sistem un sistem de schimbare a bateriilor pentru vehicule electrice ușoare, combinat cu o baterie inteligentă proprietară și o platformă digitală, iar Rayscape oferă soluții bazate pe inteligența artificială pentru interpretarea imaginilor medicale.

„Prezența României la ediția din acest an a programului Fast 50 Europa Centrală, prin cele opt start-upuri - unele dintre ele având un istoric solid și rezultate impresionante în clasament în ani succesivi -, ilustrează potențialul ecosistemului de start-upuri din România, care concurează cu cele din regiune. Suntem încântați să celebrăm succesul acestor companii de tehnologie locale care au avut un parcurs remarcabil în ultimii patru ani și să le oferim recunoașterea meritată pentru angajamentul lor față de inovație și progres continuu în cadrul platformei Fast 50”, a declarat Andrei Ionescu, Partener, Consulting Market Leader pentru Deloitte România și coordonatorul programului Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală în România.

Câștigătorii Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală 2025

Câștigătorul principalei categorii a clasamentului, care oferă recunoaștere companiilor de tehnologie înființate în urmă cu cel puțin patru ani și care au cea mai rapidă creștere în Europa Centrală, este Oddin.gg, din Republica Cehă, cu o creștere a veniturilor de 4.267%, care a creat un ecosistem end-to-end de pariuri sportive pentru esports.

Prima poziție din categoria „Companies to Watch”, în care au intrat companii cu venituri de minimum 10.000 EUR în 2022 și 2023 și de cel puțin 30.000 EUR în 2024, i-a revenit startup-ului UAB Pulsetto, din Lituania, axat pe îmbunătățirea stării mentale și fizice a oamenilor. Compania a înregistrat o rată de creștere de 5.354%.

Categoria „AI Value Driver. CE Rocketship Innovations in GenAI”, prin care Google Cloud oferă recunoaștere companiilor care folosesc inteligența artificială generativă (Gen AI) pentru a obține un impact real asupra afacerii, este dominată anul acesta start-upul pononez Surveily, concentrat pe prevenirea accidentelor la locul de muncă.

Pentru a fi eligibile pentru principala categoriea competiției Technology Fast 50, companiile trebuie să îndeplinească unele condiții financiare, și anume să aibă un venit operațional anual minim de 50.000 EUR în primii trei ani analizați (2021-2023) și de 100.000 EUR în 2024. De asemenea, acestea trebuie să aibă sediul central în Europa Centrală și să dețină drepturile de proprietate intelectuală sau să fi creat tehnologie patentată.