Salariile din IT au crescut în 2025, în ciuda tăierii facilităților fiscale. Cum arată situația în alte sectoare ale economiei

Sectorul IT a înregistrat în 2025 cele mai mari creșteri salariale, de 11% față de anul trecut, conform datelor Salario, comparatorul eJobs - una dintre cele mai mari platforme de recrutări.

Salariile au crescut deși la începutul anului au fost eliminate facilitățile fiscale pe care companiile din domeniu le mai aveau pentru angajați.

IT-ul plătește cele mai mari salarii, cu o medie netă de 8.000 lei/lună.

Alte două sectoare în care salariile au crescut sunt energia (8%) și construcțiile (10%).

„În aceste două cazuri particulare, creșterile au fost influențate și de deficitul de candidați, muncitorii calificați și inginerii fiind două dintre cele mai căutate segmente de candidați ale ultimilor ani. Chiar și într-un peisaj economic precum cel pe care îl traversăm acum, lupta angajatorilor pentru a atrage muncitori calificați precum electricieni, instalatori, zugravi sau ingineri, indiferent de aria de specializare, este acerbă”, explică Bogdan Badea, CEO eJobs.

Salariile medii nete au fost anul acesta de 5.000 de lei pentru construcții și de 6.500 de lei pentru energie, conform Salario.

Salariile medii nete au fost de 6.000 de lei pentru telecomunicații (+11%), 5.200 de lei pentru farma (+15%), 5.000 lei pentru imobiliare (+11%) și 5.500 de lei pentru audit și consultanță (+10%).

„Pe lângă motivele expuse anterior, creșterea TVA și faptul că nivelul inflației este de aproape două cifre înseamnă că puterea reală de cumpărare a românilor a scăzut, context care i-a determinat pe mulți dintre angajații care au început să aibă dificultăți financiare să caute job-uri cu salarii mai mari. Prevenirea unei avalanșe de plecări este un alt argument care a fost luat în calcul de cei care au majorat salariile anul acesta. Angajatorii, în special cei din sectoarele unde nivelurile salariale medii sunt mai reduse, precum producție, retail ori industria alimentară, vor resimți o presiune externă de a ridica plafonul salarial”, a detaliat Bogdan Badea.

De cealaltă parte, se găsesc sectoare în care salariile au stagnat, precum financiar/ contabilitate, banking, administrativ/logistică sau transport/distribuție. Aici vorbim despre medii care pornesc de la 4.500 de lei - pentru administrativ/logistică și ajung până la 5.000 de lei - pentru financiar/contabilitate, banking și transport/distribuție.

Pe eJobs.ro sunt disponibile în acest moment 22.000 de joburi. Alte 6.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe iajob.ro - platforma de locuri de muncă lansată de eJobs și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV.









