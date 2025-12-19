Grup EM s-a listat la bursă. Câți bani a strâns din oferta inițială

Grup EM SA - grup de companii specializat în construcții-montaj pentru sectorul energetic, debutează pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB) pe 19 decembrie, se arată într-un comunicat al operatorului pieței de capital. Acțiunile se tranzacționează sub simbolul bursier EM.

În perioada 3-16 octombrie 2025, Grupă EM a derulat o ofertă publică de vânzare de acțiuni (IPO), în urma căreia a fost atrasă o finanțare de 24,6 milioane lei (4,9 milioane euro). La tranzacționare au intrat circa 725.000 de titluri EM (34 lei/acțiune) care reprezintă aproximativ 4% din capitalul social al grupului.

„Piața AeRO este un spațiu ce permite atragerea de capital în condiții mai facile decât Piața Reglementată și decât Piața de Creștere pe care urmează să o lansăm în scurt timp pentru IMM-uri. Vom urmări angajamentul exprimat de Grup EM în vederea atingerii pragului minim de free-float necesar menținerii la tranzacționare pe piața AeRO, precum și integrarea solidă a companiei în piața de capital, prin respectarea bunelor practici de guvernanță corporativă și comunicare deschisă cu investitorii”, a declarat Remus Vulpescu, director general Bursa de Valori București.

”Listarea Grup EM la BVB marchează un moment de referință și deschide un nou început pentru noi pe piața de capital. Privim înainte cu încredere și energie, hotărâți să livrăm valoare sustenabilă și să consolidăm parteneriatul cu investitorii într-un sector esențial pentru tranziția energetică regional, a menționat Ionuț Tănăsoaică, director general Grup EM SA.

Potrivit prospectului, capitalul atras în urma ofertei publice inițiale va fi utilizat de Grup EM în două direcți: fie spre capitalul de lucru, fie spre dezvoltarea unor proiecte noi.

Grup EM trebuie să atingă un free-float de minimum 10% pentru a se menține la tranzacționare, iar în acest scop va implementa un plan de măsuri.

Printre cei mai importanți parteneri ai Grup EM se numără: Transelectrica, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, ANIF, Delgaz Grid, Premier Energy, Vestas, PPC, TenneT - Olanda, NEPCO - Iordania, Electricity Autorithy of Cyprus, Moldelectrica - Republica Moldova.













