TikTok va vinde divizia americană unui consorțiu de firme din SUA

Logoul TikTok pe telefon, în fața steagului SUA
Sursă: © PhotoPawel | Dreamstime.com

Proprietarul TikTok, ByteDance, semnează acordul prin care vinde divizia americană unui consorţiu de firme locale, aducând aproape de final o poveste începută în primul mandat al lui Donald Trump, potrivit News.ro.

Acordul, care va fi încheiat pe 22 ianuarie, va face ca cele trei firme americane implicate să preia 45% din noua entitate, fiecăreia revenindu-i câte 15%.

30,1% din entitate va reveni afiliaţilor unora dintre investitori, în vreme ce ByteDance va rămâne cu 19.9%.

Acordul mai prevede că algoritmul va fi reantrenat cu datele utilizatorilor americani şi Oracle va supraveghea protecţia datelor.

Acţiunea Statelor Unite a început în primul mandat al lui Donald Trump, a fost continuată de administraţia Biden şi este, acum, încheiată, în al doilea mandat al lui Trump.

Pentru a se conforma prevederilor, TikTok a încetat să funcţioneze pentru puţin timp în luna ianuarie. Apoi, a funcţionat pe baza ordinelor temporare de suspendare a aplicării pe care le-a semnat Preşedintele.

Acordul actual a fost aprobat de Statele Unite şi China în septembrie.

