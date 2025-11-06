Platforma online de mașini SH Spotawheel, prezentă și în România, ia finanțare de 300 milioane EUR

Platforma online de vânzare-cumpărare de mașini second-hand Spotawheel, care a intrat pe piața românească în anul 2022, a luat o finanțare de 300 milioane EUR, bani pe care vrea să-i folosească pentru extinderea în Europa și pentru dezvoltarea serviciilor de leasing.

Informația a fost obținută, în mod exclusiv, de publicația carandmotor din Grecia. Startup-ul grecesc a obținut banii într-un mix de datorii și de capital propriu (equity). Compania a confirmat informația și a spus că finanțarea este susținută de „un consorțiu de investitori europeni de top”, conform Tech.eu.

Firma a mai obținut 100 milioane EUR acum 3 ani, așa cum s-a mai scris pe site. De asemenea, tot în 2022, platforma originară din Grecia s-a lansat și pe piața din România.

Cine este Spotawheel

Spotawheel a fost fondată în ianuarie 2016, la Atena, de Charis Arvanitis (CEO) și Kiriakos Agadakos. Arvanitis a lucrat în trecut și la operatorul de telefonie mobilă Cosmote, în Grecia și România, devenit ulterior Telekom pe piața românească (de curând, cumpărată de Digi și Vodafone).

Platforma de vânzare-cumpărare de mașini SH s-a dezvoltat pe piețele din Grecia, Polonia și Germania, înainte să pătrundă și în România.

Compania a fost listată de Financial Times pe locul 39 în top 1000 de firme din Europa cu cea mai rapidă dezvoltare la nivelul anului 2021, și este membră a rețelei globale comerciale Endeavor.

În cei 9 ani de existență, firma a obținut, de la investitori, finanțări de aproape 420 milioane EUR, conform datelor de pe Crunchbase.

Spotawheel se diferențiază de alte platforme pentru mașini SH prin faptul că oamenii pot cumpăra sau închiria mașini second-hand verificate, cu rapoarte de inspecție făcute și posibilitatea unui test drive acasă.