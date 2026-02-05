Skip to content

Platforma de newslettere, articole și podcasturi Substack, ținta unui atac cibernetic

Substack
Sursă: © Timon Schneider | Dreamstime.com

Platforma internațională Substack, folosită și de jurnaliști români și creatori de conținut digital, pentru a-și publica newslettere, articole sau podcasturi și a câștiga bani, anunță utilizatorii că a fost ținta unui atac cibernetic, prin care avut acces la datele utilizatorilor, cum ar fi adresele de e-mail și numerele de telefon, potrivit TechCrunch.

Compania a trimis un e-mail utilizatorilor în care a explicat că „o terță parte neautorizată” a putut accesa, în luna octombrie a anului trecut, adresele de e-mail și numerele de telefon ale utilizatorilor și alte „metadate interne” nespecificate.

Substack a specificat că datele mai sensibile, cum ar fi numerele cardurilor, parolele și alte informații financiare, nu au fost afectate.

Platforma spune că problema a fost rezolvată și a început o investigație.

„Vă contactez pentru a vă informa despre un incident de securitate care a dus la partajarea adresei de email și a numărului de telefon din contul dumneavoastră Substack fără permisiunea dumneavoastră. Îmi pare extrem de rău că s-a întâmplat asta. Ne luăm în serios responsabilitatea de a vă proteja datele și confidențialitatea, iar aici am eșuat”, a scris Chris Best, directorul general Substack, în e-mailul către utilizatori.

Nu este clar care a fost problema cu sistemele sale și amploarea datelor accesate. De asemenea, nu se știe încă de ce compania a avut nevoie de cinci luni pentru a detecta breșa sau dacă a fost contactată de hackeri care au cerut o răscumpărare. Totodată, Substack nu a precizat câți utilizatori sunt afectați. 

Anul trecut în luna iulie, platforma inițial folosită pentru newslettere, dar care acum permite jurnaliștilor și creatorilor de conținut să-și publice și să monetizeze articolele și podcasturile, a obținut o finanțare de la investitori în valoare de 100 milioane dolari, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

Fondată în anul 2017, de Chris Best, Hamish McKenzie și Jairaj Sethi, platforma online Substack a obținut în total finanțări în valoare de 200 milioane dolari, de la investitori, conform datelor de pe Crunchbase.

