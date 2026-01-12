Piața de telefoane a crescut cu 4% de la an la an, în ultimul trimestru din 2025. Cele mai populare branduri

Vânzările globale de smartphone-uri au înregistrat o creștere anuală de 4% în trimestrul 3 al anului 2025, conform estimărilor preliminare ale unui studiu realizat de o firmă de analiză de piață, care mai arată că vânzările din Europa și America de Nord au scăzut, comparativ cu piețe ca India, Orientul Mijlociu și Africa, Japonia și părți din Asia-Pacific.

Cel mai popular brand în trimestrul al treilea din 2025 a fost Samsung, însumând 19% din totalul vânzărilor la nivel global, urmat de Apple (18%), Xiaomi (14%) și Oppo și Vivo, fiecare cu câte 9%, potrivit datelor publicate de firma de analiză de piață Counterpoint Research.

„Samsung continuă să conducă piața cu o cotă de livrare de 19% în trimestrul 3 2025 și o creștere anuală de 6%. Creșterea a fost determinată în principal de gama Galaxy A. Recent lansatul Galaxy Z Fold7 a oferit o performanță puternică pe piață datorită cererii utilizatorilor timpurii, promovărilor agresive ale operatorilor și interesului continuu al consumatorilor pentru formatul pliabil”, a explicat Kamal Singh, cercetător Counterpoint.

Cea mai mare creștere față de T3 2024 din top 5 a fost cea a Apple, cu 9% față de anul precedent, notează Singh.

„Seria nou lansată iPhone 17 a fost bine primită pe piață, înregistrând rezervări prealabile record în toate regiunile” – Kamal Singh.

Xiaomi a rămas pe locul 3 în materie de vânzări de telefoane și în acest semestru, cu o creștere anuală de 2%. În principal, telefoanele „mid-tier” și cele de buget au fost cele care au determinat vânzări în Asia și în America Latină.

Deși nu se află în top 5, Google a obținut o creștere de 18% a vânzărilor în T3 2025 față de același trimestru al anului precedent, mai notează Counterpoint, cu seria Pixel 9 care „a avut succes pe piață”.

Luna trecută, firma de analiză de piață estima că anul 2026 va marca o scădere a pieței cu 2,1%, așa cum s-a mai scris pe site, simțind efectul preţurilor mai mari ale memoriilor. Scumpirile componentelor vor determina prețuri mai mari și pentru telefoane, cu aproximativ 6,9%.