Chinezii de la Xiaomi își deschid primul magazin propriu în România

Producătorul chinez de smartphone-uri, tablete și alte gadget-uri Xiaomi anunță luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că deschide primul magazin propriu în România.

Magazinul are o suprafață de 150 de metri pătrați și este situat în mall-ul ParkLake din București. Deschiderea oficială va fi pe data de 22 noiembrie.

„Deschiderea primului Xiaomi Store în România este un semn vital al poziției noastre puternice pe piață și al angajamentului nostru pe termen lung față de România. Obiectivul nostru este să rămânem cât mai aproape de clienții actuali și potențiali, oferindu-le acces direct la portofoliul nostru extins de produse. Lansarea primului magazin fizic Xiaomi în România este pe deplin aliniată cu noua strategie globală a companiei, care pune accent pe extinderea prezenței noastre de retail fizic la nivel mondial”, declară Linshan Zheng, Country Manager, Xiaomi Romania.

Xiaomi Corporation a fost fondată în aprilie 2010 și este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori din Hong Kong din 9 iulie 2018 (1810.HK). Xiaomi este o companie de electronice de consum și producție inteligentă, având în centrul activității sale smartphone-uri și dispozitive inteligente interconectate printr-o platformă IoT.

Xiaomi se numără printre cele mai importante companii de smartphone-uri la nivel global. În iunie 2025, numărul utilizatorilor activi lunar (MAU) a ajuns la aproximativ 731,2 milioane (inclusiv smartphone-uri și tablete) la nivel mondial. De asemenea, compania a creat o mare platformă AIoT (Inteligență Artificială + Internet of Things) pentru consumatori, atingând aproximativ 989,1 milioane de dispozitive inteligente conectate la platforma sa (cu excepția smartphone-urilor, laptopurilor și tabletelor), până la data de 30 iunie 2025.

În octombrie 2023, Xiaomi și-a actualizat strategia la ecosistemul inteligent „Human × Car × Home”, integrând dispozitivele personale, produsele smart home și automobilele.

Produsele Xiaomi sunt prezente în peste 100 de țări și regiuni din întreaga lume. În iulie 2025, Xiaomi a fost inclusă pentru al șaptelea an consecutiv în clasamentul Fortune Global 500, pe locul 297.

Xiaomi este parte componentă a indicilor Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng TECH Index și Hang Seng China 50 Index.

