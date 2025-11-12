Peste 100 de companii au prezentat oferte de tehnologie pentru antreprenori, la GoTech World 2025. Cum să vă manageriați firma cu softuri AI

Peste 100 de companii au fost prezente la GoTech World 2025, expo-conferința dedicată soluțiilor IT și digitale pentru mediul de business, desfășurată în 11-12 noiembrie la Romexpo.

Ediția din acest an a explorat conexiunea dintre inteligența artificială și robotică. Peste 130 de speakeri internaționali și locali au vorbit pe cele 11 scene tematice.

Companiile și-au prezentat ce au avut mai bun în materie de tehnologii și inovații.

De exemplu, Honeywell a prezentat o platformă prin care se pot testa senzorii optici și termici de detectare a incendiilor în centrele de date.

Platforma OPSWAT protejează cibernetic de la infrastructuri energetice critice (centrale nucleare) la sistemele informatice ale micilor companii.

Alte standuri au fost ocupate de firme cu activități în domeniul stocării și prelucrării unor baze mari de date. Cu ajutorul inteligenței artificiale (AI) start-up-urile pot beneficia de diverse servicii, cum ar fi diagnozele, descoperirea erorilor, optimizarea unor procese și aplicații, care ajută clienții la luarea unor decizii optime.

De exemplu, Clarytas a prezentat „OSINT Academy” - prin care se fac traininguri cu beneficiarii, dar și un serviciu de AI care realizează rapoarte relevante pe baza informațiilor extrase din surse publice deschise. Vorbim aici de risk-management, due diligence, verificarea potențialilor angajați în boardul unei companii sau chiar verificarea unui partener de afaceri.

Un grup de tineri a prezentat un prototip de dronă-kamikaze, care detectează și neutralizează (prin forță cinetică) drone sau alte aparate agresoare. Ei erau în căutarea unor potențiali investitori în proiect.

Alte scene tematice s-au reunit în jurul telecomunicațiilor, al caselor inteligente și al soluțiilor soft pentru contabilitate și afaceri.

Printre vizitatori, s-a plimbat și un robot humanoid care interacționa cu oamenii: saluta, dădea noroc, făcea cu mâna sau diverse semne. Mai toată lumea voia un selfie cu el.

Modelul costă 43.000 de dolari, este produs în China și face o serie de operațiuni simple, dar cu ajutorul AI el poate fi antrenat să execute sarcini mult mai complexe, ne-a asigurat reprezentantul firmei importatoare.

„Dacă nu mănâncă mici și nu bea bere, tot degeaba!”, a comentat un vizitator, spre amuzamentul tuturor.



