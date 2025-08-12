Patru lucruri pe care să le știți atunci când alegeți anvelopele?

Atunci când decideți să cumpărați online un nou set de anvelope pentru mașina dvs., există mai mulți factori de care să-i luați în considerare. Pe lângă specificațiile producătorului, trebuie să țineți cont și de alte aspecte ca: stilul dvs. de condus, bugetul și regiunea în care locuiți. În ghidul nostru de cumpărare a anvelopelor, vă vom spune ce să aveți în vedere înainte de a cumpăra un nou set de anvelope pentru a face alegerea corectă.

Cât durează anvelopele?

Depinde de marca anvelopelor pe care le folosiți dar și de stilul de condus, de starea drumurilor dar și de întreținerea anvelopelor. Pentru un mod de condus ponderat, să zicem mers în vacanțe pe autostrăzi și drumuri prin oraș, un set de anvelope durează în medie 33,000 de km dar cu o intreținere adecvată, chiar mai mult de atât. Evident, luați în calcul faptul că dacă parcurgeți această distanță pe durata unui an de zile sau mai mult, numărul de km parcurși se împarte practic la două seturi: anvelope de vară și anvelope de iarnă.

Ce înseamnă dimensiunile anvelopelor?

Alegerea anvelopei potrivite este fundamentală. De aceea, va trebui să înțelegeți marcajele laterale ale anvelopei.

Puteți verifica manualul de utilizare al autovehiculului dvs pentru informații despre dimensiunea recomandată a anvelopei.

În această imagine, fiecare literă reprezintă o informație importantă despre acea anvelopă.

Lățimea anvelopei | Raportul de înălțime | Diametrul roții

Sezonalitate și vreme. Ce anvelope să aleg?

În funcție de severitatea vremii în care locuiți, acest lucru poate afecta alegerea anvelopelor pe care le cumpărați.

Există trei tipuri de anvelope din care puteți alege: anvelope de vară, anvelope de iarnă și anvelope all season.

În România în ultimii ani clima s-a schimbat dramatic, iernile devenind ceva mai blânde, în special în zona de sud a țării. Cu toate acestea înlocuirea anvelopelor la începutul fiecărui sezon este recomandată, dar și impusă de lege în cazul anvelopelor de iarnă. Un proprietar auto trebuie să dețină două tipuri de anvelope: anvelope de vară și anvelope de iarnă, însă anvelopele all season sunt și ele o opțiune eficientă dacă nu locuiți în regiuni cu vreme extremă.

Care este diferența dintre anvelopele de iarnă, anvelopele de vară și all seasons?

Anvelopele de vară sunt cele mai des montate pe mașini. Acestea se descurcă și se aderă bine atât pe suprafețele de drum uscate, cât și umede, concepute pentru performanțe optime în condiții de vreme blândă de peste 7°C.

Anvelopele All Season pot fi o opțiune eficientă în regiunile unde căderile de zăpadă sunt ocazionale iar înghețul nu atinge temperaturi extreme.

Varianta sigură pe perioada iernii rămâne totuși anvelopa de iarnă, aceasta comportându-se mult mai bine pe zăpadă sau drumuri înghețate oferind atât o mai bună stabilitate autovehiculului dvs dar și o distanță de frânare mult mai mică decât anvelopele de vară sau all seasons.

Ce înseamnă dot la anvelope?

Fiecare anvelopă are un cod DOT imprimat pe peretele lateral. DOT înseamnă Departamentul Transporturilor și codul este format din cifre și litere - acestea indică locul și data fabricării anvelopei.

Codul DOT este format din 4 cifre. Primele două numere ale codului de dată indică săptămâna în care a fost fabricată anvelopa. Ultimele două numere ale codului de dată vă spun anul de fabricație. De exemplu, dacă codul este 0519, înseamnă că anvelopa a fost fabricată în a 5-a săptămână din 2019.

Sperăm să considerați utile aceste recomandări.

Articol susținut de anvelope-discount.ro