Skip to content

Patronii IMM România, parteneriat strategic pentru construirea primei infrastructuri naționale AI, cu Politehnica București și ICI

Florin Jianu
Florin Jianu

Antreprenorii grupați în confederația patronală IMM România anunță, într-un comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro, că organizația este partenera proiectului RO AI Factory, prima infrastructură națională de inteligență artificială, care va fi construită de ICI București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București.

RO AI Factory va ajuta IMM-urile să treacă de la folosirea tehnologiei la crearea de soluții proprii bazate pe inteligență artificială, oferindu-le acces la resurse, instruire și suport specializat.

In calitate de partener al proiectului, IMM România va conecta infrastructura de cercetare și mediul de afaceri, asigurându-se ca întreprinderile mici și mijlocii din România vor beneficia direct de această oportunitate strategică.

De asemenea, confederația patronală își propune să contribuie activ la integrarea întreprinderilor mici și mijlocii în infrastructura națională de IA astfel încât acestea să răspundă cât mai bine nevoilor reale ale mediului de afaceri. De asemenea, va susține organizarea unor sesiuni de informare, programe de formare și ateliere de lucru, facilitând conexiunea între mediul privat și resursele tehnice puse la dispoziție de AI Factory.

„Proiectul va pune la dispoziția IMM-urilor instrumente de calcul de înaltă performanță, prin computere specializate, platforme de date și suport tehnologic dedicat. De asemenea, inițiativa include servicii de consultanță pentru dezvoltarea de soluții proprii și  programe de formare menite să susțină inovarea în rândul afacerilor locale”, a declarat Florin Jianu, președinte de onoare IMM România.

Reamintim că RO AI Factory a fost aleasă recent, în cadrul ultimei runde de evaluare a programului EuroHPC – AI Factories, o inițiativă europeană dedicată dezvoltării de centre de inteligență artificială și supercomputing, alături de alte proiecte din Cehia, Spania, Polonia, Lituania și Olanda, așa cum am mai scris pe site.

Noua fabrică de inteligență artificială va fi construită de Politehnica București și de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, alături de un consorțiu solid de parteneri naționali din cercetare, educație și industrie.

Idei | Antreprenori

7 din 10 startup-uri românești se autofinanțează integral, în 2025 (raport)

[P] Startup-ul românesc care vrea să rezolve problema #1 a IMM-urilor: haosul financiar generat de multiple conturi bancare

Andrei Danescu-fondator Dexory

În China, „etica muncii e din altă galaxie. Asta e cea mai mare problemă pe care o avem”. Antreprenorul român Andrei Dănescu și-a făcut fabrică de roboți în Anglia, cu investiții de 120 de milioane dolari și 180 de angajați

Designerii și artiștii digitali români se pot înscrie într-un concurs internațional, organizat de chinezii de la HONOR

Înscrieri la hackathon, buton pe tastatură

Înscrieri 2025: Hackathon susținut de UE pentru startup-uri și inovatori din domeniul tehnologiilor militare și de apărare. Premii în valoare de 20.000 EUR

Business CheckIn. Cristina a deschis o grădiniță unde copiii se pregătesc (și) pentru viața de viitori antreprenori