Prima fabrică de inteligență artificială din România, parte a unei inițiative UE, va fi construită de Politehnica București și ICI

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București vor construi prima fabrică AI din țară, prin programul EuroHPC – AI Factories al UE, alături de un consorțiu de parteneri academici, de cercetare și industrie, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

România se numără printre cele șase țări europene selectate în cadrul ultimei runde de evaluare a programului EuroHPC – AI Factories, o inițiativă europeană dedicată dezvoltării de centre de inteligență artificială și supercomputing. Proiectul va deveni un punct de referință pentru AI în România, integrat în cadrul european EuroHPC.

Construirea fabricii AI presupune achiziția și operarea unui supercomputer de ultimă generație, optimizat pentru inteligență artificială, și dezvoltarea unui set de servicii și infrastructuri avansate dedicate cercetării, mediului de afaceri și sectorului public.

Printre domeniile prioritare de aplicare se numără: producția și industria, securitatea cibernetică, științele vieții, serviciile publice digitale și sistemele autonome.

Inițiativa va sprijini atât cercetătorii și universitățile, cât și startup-urile, IMM-urile și instituțiile publice, oferind acces la resurse de calcul de înaltă performanță, seturi de date, instrumente software și programe de formare.

„Prin această investiție strategică, România se așază la masa marilor actori europeni în domeniul inteligenței artificiale. Politehnica București are tradiția, expertiza și resursa umană necesară pentru a transforma acest proiect într-un motor de progres științific și economic. Este o oportunitate unică de a construi aici, în România, tehnologii de vârf care să influențeze întreaga societate”, a declarat Mihnea Costoiu, rectorul universității Politehnica București.

Sub coordonarea ICI București, proiectul își propune să transforme IMM-urile din simple utilizatoare de tehnologie în actori activi ai inovației, prin oferirea de servicii, formare și acces la infrastructuri moderne de inteligență artificială.

„Rezultatul confirmă că România poate juca un rol important în transformarea digitală a Europei. RO AI Factory va fi piatra de temelie pentru viitoare proiecte europene de infrastructură AI, deschizând drumul către noi investiții, colaborări și parteneriate internaționale”, a declarat dr. ing. Adrian-Victor Vevera, Director General ICI București

RO AI Factory va fi găzduită și co-coordonată de ICI București și Politehnica București, reunind un consorțiu solid de parteneri naționali din cercetare, educație și industrie:

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN);

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice (INCDSB), Asociația Transilvania IT (ATIT);

Institutul de Cercetare pentru Inteligență Artificială (ICIA);

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR);

Asociația Hub-urilor de Inovare Digitală din România (RoDIH).

Celelalte proiecte selectate în cadrul acestei etape finale provin din Cehia, Spania, Polonia, Lituania și Olanda.