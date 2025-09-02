PartnerVet, controlată de milionarul băimărean Ferenc Korponay și de fondatorul Superbet, atrage o nouă finanțare

Platforma românească de integrare de servicii veterinare PartnerVet sprijinită de D Craig Holding, divizia de investiții a fondatorului Superbet, Sacha Dragic, și de firma de investiții Vetimex, controlată de antreprenorul băimărean Ferenc Korponay și-a sigurat o nouă rundă de finanțare.

PartnerVet a anunțat marți, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că și-a asigurat o rundă de finanțare de la fondul de investiții Accession Capital Partners Credit (ACPC) pentru accelerarea expansiunii grupului la nivel național.

PartnerVet operează în prezent două spitale şi 14 clinici veterinare în 7 oraşe din ţară, fiind susținut de o echipă de peste 150 de profesioniști în toate ariile principale ale medicinei veterinare.

„Această rundă de finanţare confirmă strategia noastră de consolidare şi expansiune la nivel naţional. Rămânem dedicați investițiilor în personalul medical și infrastructură, cu obiectivul de a construi un lider regional recunoscut pentru excelență în îngrijirea veterinară”, a declarat Ferenc Korponay (foto stânga), Preşedinte al Consiliului de Administraţie PartnerVet.

„Misiunea noastră este să construim o platformă integrată de clinici veterinare, care să îmbine cele mai înalte standarde de îngrijire medicală, cu o abordare bazată pe un parteneriat transparent cu fondatorii clinicilor. Parteneriatul cu ACPC ne va permite să accelerăm semnificativ expansiunea grupului și să implementăm soluții inovatoare care îmbunătățesc calitatea actului medical în întreg sectorul veterinar. Credem că acest lucru va contribui la ridicarea standardului general al îngrijirii animalelor de companie și va oferi clienților noștri un nivel și mai ridicat de servicii”, a declarat Ioan Masca (foto dreapta), CEO PartnerVet.

PartnerVet oferă sprijin clinicilor şi cabinetelor veterinare. Sprijinul include investiții în echipamente medicale, programe de formare și dezvoltare profesională pentru personalul medical, standardizarea infrastructurii tehnologice, dezvoltarea prezenţei digitale şi promovarea unităţilor din reţea, precum și suport administrativ și de management.

Amintim că în urmă cu trei săptămâni PartnerVet a anunțat că achiziționează spitalul veterinar non-stop Supervet și îşi creşte capacitatea de intervenţii medicale în regim de urgenţă pentru animale de companie în Ilfov şi în zona de nord-vest a Bucureştiului.

PartnerVet a mai făcut anul acesta 5 achiziții în zona de servicii veterinare: Animal Care Center (ACC) din Constanța, Trivet din Cluj, Duovet din Timișoara, Qincyvet și grupul The Vets din București.