UPDATE. Pană Amazon Web Services: Mai multe platforme web și jocuri video au întâmpinat probleme la nivel global, inclusiv în România

Mai multe site-uri, platforme sociale și servere legate de jocuri video au întâmpinat probleme, luni dimineața, din cauza Amazon Web Services, potrivit BBC. Amazon a spus că problema a fost „complet atenuată”, dar unele cereri „ar putea fi limitate”.
„Problema DNS de bază a fost complet atenuată, iar majoritatea operațiunilor AWS Service merg normal acum”, a declarat gigantul american Amazon, citat de CNN. Cu toate acestea, anumite cerințe „pot fi limitate” până la rezolvarea completă a problemelor, a mai spus compania, iar „unele servicii continuă să funcționeze printr-un backlog de evenimente”.
---
Știrea inițială:
Problemele au început să apară în jur de ora 10, ora României, conform Downdetector, iar printre primele site-uri și platforme afectate s-au numărat Snapchat, Roblox și aplicația de învățare de limbi Duolingo.
Aceste probleme ar fi cauzate de infrastructura pe care funcționează platformele afectate, Amazon Web Services, regiunea US-East-1.
De exemplu, Snapchat a înregistrat cele mai multe raportări la ora 10:53, când aproape 22.300 de utilizatori au semnalat problemele pe Downdetector SUA, număr acum în scădere. În România, la 12:13, s-au înregistrat 233 de rapoarte.
Aplicațiile afectate de pană
- Snapchat
- Zoom
- Roblox
- Clash Royale
- My Fitness Pal
- Life360
- Clash of Clans
- Fortnite
- Canva
- Wordle
- Signal
- Coinbase
- Duolingo
De asemenea, utilizatorii au semnalat pe X/Twitter că toate platformele majore de gaming sunt afectate:
DownDetector a spus pentru sursa citată că a văzut peste 4 milioane de rapoarte la nivel global. Între timp, furnizorul de servicii cloud AWS (Amazon Web Services) a spus că vede „semne importante de redresare” și că va continua rezolvarea problemelor întâmpinate.
Știre în curs de actualizare.