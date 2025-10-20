UPDATE. Pană Amazon Web Services: Mai multe platforme web și jocuri video au întâmpinat probleme la nivel global, inclusiv în România

Mai multe site-uri, platforme sociale și servere legate de jocuri video au întâmpinat probleme, luni dimineața, din cauza Amazon Web Services, potrivit BBC. Amazon a spus că problema a fost „complet atenuată”, dar unele cereri „ar putea fi limitate”.

„Problema DNS de bază a fost complet atenuată, iar majoritatea operațiunilor AWS Service merg normal acum”, a declarat gigantul american Amazon, citat de CNN. Cu toate acestea, anumite cerințe „pot fi limitate” până la rezolvarea completă a problemelor, a mai spus compania, iar „unele servicii continuă să funcționeze printr-un backlog de evenimente”.

---

Știrea inițială:

Problemele au început să apară în jur de ora 10, ora României, conform Downdetector, iar printre primele site-uri și platforme afectate s-au numărat Snapchat, Roblox și aplicația de învățare de limbi Duolingo.

Sursă: DownDetector SUA

Aceste probleme ar fi cauzate de infrastructura pe care funcționează platformele afectate, Amazon Web Services, regiunea US-East-1.

De exemplu, Snapchat a înregistrat cele mai multe raportări la ora 10:53, când aproape 22.300 de utilizatori au semnalat problemele pe Downdetector SUA, număr acum în scădere. În România, la 12:13, s-au înregistrat 233 de rapoarte.

Aplicațiile afectate de pană

Snapchat

Zoom

Roblox

Clash Royale

My Fitness Pal

Life360

Clash of Clans

Fortnite

Canva

Wordle

Signal

Coinbase

Duolingo

Sursă: DownDetector România

De asemenea, utilizatorii au semnalat pe X/Twitter că toate platformele majore de gaming sunt afectate:

THAT'S ACTUALLY INSANE 😭



STEAM

EPIC GAMES

PLAYSTATION NETWORK

XBOX NETWORK

ROBLOX

EA



AND MANY MORE.. ALL DOWN 💀 — Backers | Fortnite Leaks (@BackersGamesF) October 20, 2025

DownDetector a spus pentru sursa citată că a văzut peste 4 milioane de rapoarte la nivel global. Între timp, furnizorul de servicii cloud AWS (Amazon Web Services) a spus că vede „semne importante de redresare” și că va continua rezolvarea problemelor întâmpinate.

Știre în curs de actualizare.