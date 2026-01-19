(P) Inoveco construiește în România infrastructură modernă pentru tratarea deșeurilor (stații de tratare mecano-biologică, stații de compostare, stații de transfer și centre integrate de management)

În contextul tranziției către o economie circulară și al alinierii României la obiectivele europene de mediu, dezvoltarea infrastructurii moderne pentru managementul deșeurilor a devenit o prioritate strategică pentru autoritățile publice. Investițiile în sisteme performante de compostare deșeuri biodegradabile nu mai sunt opționale, ci obligatorii pentru reducerea depozitării, atingerea țintelor de reciclare și protejarea mediului.

Inoveco SRL, companie cu experiență de 33 de ani în construcții de infrastructură de mediu, execuție, integrare tehnologică și consultanță de mediu, sprijină administrațiile publice și operatorii în dezvoltarea unor soluții durabile și eficiente pentru CMID-uri, stații de compostare, stații de sortare și echipamente de reciclare a deșeurilor.

De ce este infrastructura de compostare importantă pentru România

Peste 50% dintre deșeurile municipale generate în România sunt deșeuri biodegradabile. Fără o infrastructură adecvată colectării separate a acestor deșeuri care ar trebui compostate, acestea ajung în depozite, generând gaze cu efect de seră, costuri suplimentare și riscuri de mediu.

O stație de compostare corect proiectată contribuie direct la reducerea cantității acestor deșeuri, iar utilizarea compostului obținut permite folosirea acestuia pentru îmbunătățirea calității solului în agricultură, pentru susținerea culturilor horticole, pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, pentru refacerea terenurilor degradate și pentru reconstituirea stratului vegetal în lucrări de infrastructură și proiecte de mediu.

Ce înseamnă o stație modernă pentru compost

O stație de compostare modernă nu este doar o platformă betonată cu echipamente. Este un sistem tehnic complex, care îmbină infrastructura civilă cu tehnologii de mediu avansate și procese controlate de compostare.

Elementele-cheie ale unei stații performante care produce compost includ zone funcționale clar delimitate, sisteme de aerare și control al temperaturii și umidității, tehnologii de reducere a mirosurilor, echipamente pentru manipularea materialului și construcții conforme cu cerințele de mediu. Această instalație este digitalizată, funcționând cu ajutorul unui software SCADA, care oferă transparență privind evoluția producerii compostului atât operatorului de instalație, cât și beneficiarului in timp real. Automatizarea acestor instalații reduce peste 80% riscul erorii umane.

Compania abordează realizarea stațiilor de sortare sau stațiilor de compostare în mod integrat, de la concept până la punerea în funcțiune și operare, adaptând soluțiile la specificul fiecărei unități administrativ-teritoriale.

Rolul CMID-urilor în managementul integrat al deșeurilor

Centrele de Management Integrat al Deșeurilor (CMID-uri) reprezintă componente esențiale ale infrastructurii moderne de mediu. Potrivit draftului Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) 2025, aceste centre vor fi încadrate sub denumirea de Instalații de gestionare a deșeurilor municipale. Acestea reunesc, într-un singur amplasament, fluxuri de sortare, tratare mecano-biologică, compostare, și nu în ultimul rând, depozitare conformă. Un CMID bine proiectat optimizează fluxurile de deșeuri, reduce costurile operaționale și crește eficiența întregului sistem județean de management al deșeurilor.

Foto: Inoveco – CMID Valea Mărului, județul Galați

De la proiectare la execuție: cum se construiește corect infrastructura de compostare

Succesul unei investiții publice în infrastructura de mediu începe cu o proiectare riguroasă, bazată pe analize reale de fluxuri de deșeuri, capacități necesare și cerințe legislative.

Etapele includ analiza tehnico-economică, proiectarea infrastructurii și a fluxurilor tehnologice, selectarea tehnologiilor de mediu, execuția lucrărilor, integrarea echipamentelor și punerea în funcțiune.

Ca integrator de tehnologii de mediu, echipa coordonează aceste etape pentru a asigura coerența între proiectare, construcție, echipamente și cerințele de operare pe termen lung.

Proiectele de infrastructură de mediu trebuie adaptate cantităților reale de deșeuri, tipului de colectare, condițiilor climatice și capacității operaționale. De exemplu, pentru o stație de compostare deșeuri biodegradabile nu există soluții universale, ci soluții adaptate contextului local.

Consultanță de mediu în proiectele publice

Compania oferă consultanță de mediu în implementarea proiectelor din infrastructura de mediu cu BAT (Best Available Technologies). Serviciile de consultanță de mediu includ sprijin pentru autorități în definirea cerințelor tehnice, optimizarea soluțiilor și asistență în implementare și operare, reducând riscurile și costurile neprevăzute.

Foto: Inoveco – proiectant, constructor si integrator de tehnologie de compostare

Infrastructura de compostare, o investiție strategică

Inoveco SRL dezvoltă și implementează proiecte de infrastructură de mediu pentru sectorul public, incluzând CMID-uri, stații de compostare, stații de sortare și depozite de deșeuri, oferind servicii de consultanță, integrare tehnologică și execuție de lucrări de construcții.

