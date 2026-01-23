[P] Echipamente de protecție obligatorii în diferite domenii de activitate

Siguranța la locul de muncă depinde de utilizarea corectă a echipamentelor de protecție, iar legislația românească și europeană impune purtarea acestora în funcție de riscurile fiecărui domeniu. În acest articol, experții în echipamente de protecție de la Stenso vor prezenta ce este EIP, care sunt echipamentele obligatorii în funcție de industrie , ce standarde trebuie respectate și care sunt responsabilitățile angajatorilor și angajaților.

Ce reprezintă echipamentele de protecție?

Echipamentele de protecție reprezintă articole utilizate de angajați pentru a reduce expunerea la riscuri profesionale care pot afecta sănătatea sau siguranța acestora. Conform Regulamentului (UE) 2016/425, EIP trebuie să respecte cerințele esențiale de sănătate și securitate și să fie inscripționate cu marcajul CE [1].

Printre cele mai utilizate tipuri de EIP se numără:

îmbrăcăminte de protecție (salopete, jachete, pantaloni, veste);

încălțăminte de protecție cu bombeu și talpă specială;

mănuși adaptate riscurilor mecanice, chimice sau electrice;

căști de protecție;

ochelari, viziere, măști de protecție;

echipamente pentru protecția auzului;

sisteme anticădere (hamuri, corzi, carabiniere).

Aceste echipamente au un rol major în prevenirea accidentelor și a afecțiunilor profesionale, iar utilizarea lor corectă contribuie în mod direct la reducerea riscurilor.

Echipamente obligatorii în principalele domenii de activitate

Pentru o analiză completă, împărțim industriile în funcție de riscurile specifice și prezentăm EIP obligatorii în mod sistematic.

Construcții

Activitățile din construcții sunt expuse unor riscuri ridicate, precum căderi, impactul cu obiecte, praful sau lucrul la înălțime, motiv pentru care purtarea EIP este esențială. Muncitorii trebuie să utilizeze cască de protecție, vestă reflectorizantă, încălțăminte cu bombeu metalic, salopetă sau pantaloni rezistenți, ochelari și mănuși de protecție, precum și ham de siguranță atunci când lucrează la înălțime.

Per ansamblu, aceste echipamente reduc în mod semnificativ riscul de accidente într-un domeniu considerat printre cele mai periculoase din Europa.

Domeniul electric

Angajații din domeniul electric se confruntă zilnic cu riscuri precum electrocutare, arsuri sau descărcări electrice, ceea ce face ca utilizarea EIP să fie obligatorie. Mănușile electroizolante și încălțămintea antistatică reduc contactul cu tensiunea și acumularea de sarcină, îmbrăcămintea ignifugă limitează efectele arcurilor electrice, iar casca cu vizieră protejează capul și fața.

Totodată, instrumentele izolate oferă o siguranță suplimentară la orice intervenție. Folosirea corectă a acestor echipamente previne accidentele grave în activitățile de instalare și mentenanță electrică.

Industria chimică

Angajații din cadrul industriei chimice manipulează în mod frecvent substanțe periculoase, astfel că protecția chimică și respiratorie este esențială. O salopetă specială izolează corpul de stropiri și vapori, mănușile rezistente protejează împotriva acizilor și solvenților, iar masca cu filtre previne inhalarea particulelor toxice. Ochelarii sau viziera protejează ochii, iar încălțămintea impermeabilă limitează contactul cu substanțe corozive.

Utilizarea corectă a acestor echipamente reduce în mod semnificativ riscul de arsuri, intoxicații și afecțiuni respiratorii.

Domeniul medical și farmaceutic

Sectorul medical și farmaceutic presupune expunerea constantă la agenți biologici, ceea ce face protecția individuală indispensabilă. Halatele de unică folosință mențin igiena, măștile chirurgicale sau respiratorii reduc riscul de contaminare, iar vizierele și ochelarii protejează în situațiile cu stropire. Mănușile de unică folosință previn transmiterea agenților patogeni, iar bonetele și acoperitorii pentru încălțăminte mențin condițiile sterile.

Aceste măsuri sunt obligatorii conform Directivei 2000/54/CE privind protecția împotriva riscurilor biologice.

Industria alimentară

În industria alimentară, igiena este esențială, iar echipamentele de protecție au rolul de a preveni contaminarea produselor. Halatele și șorțurile protejează alimentele, mănușile de unică folosință mențin igiena proceselor alimentare, iar plasele pentru păr și bonetele evită contaminarea cu fire de păr. Încălțămintea antiderapantă reduce riscul de accidentare pe suprafețe umede.

Folosirea constantă a acestor EIP asigură respectarea standardelor sanitare în vigoare.

Logistică și depozitare

Activitățile de manipulare a mărfurilor presupun riscuri mecanice și ergonomice, motiv pentru care utilizarea EIP este esențială. Încălțămintea de protecție previne accidentările provocate de obiecte în cădere, pantalonii și jachetele de lucru permit mișcarea frecventă, iar vestele reflectorizante asigură vizibilitate bună în zonele cu trafic intern.

Mănușile de protecție reduc riscul de tăieturi și zgârieturi, ajutând muncitorii în sarcini repetitive, precum manipularea paleților sau operarea utilajelor.

Ce standarde și certificări trebuie să respecte EIP?

Pentru a asigura conformitatea, EIP trebuie să respecte normele europene specifice fiecărui tip de echipament. Mai jos menționăm cele mai relevante standarde EN, astfel încât cititorul să poată identifica echipamente conforme:

EN ISO 20345 – încălțăminte de protecție;

EN 388 – protecția mâinilor împotriva riscurilor mecanice;

EN 166 – ochelari de protecție;

EN ISO 20471 – îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată.

Marcajul CE confirmă faptul că produsul respectă cerințele Regulamentului (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție [1].

Aceste standarde stabilesc cerințele minime de performanță, testare și siguranță, și sunt obligatorii pentru toate echipamentele utilizate în România și în UE.

Care sunt responsabilitățile angajatorului și ale angajatului?

Atât angajatorul, cât și angajatul au responsabilități clare în utilizarea corespunzătoare a EIP.

Obligațiile angajatorului

Înainte de a distribui EIP, angajatorul trebuie să efectueze o evaluare a riscurilor, conform Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea la locul de muncă.

Obligațiile principale sunt:

identificarea riscurilor existente în mediul de lucru;

furnizarea gratuită a echipamentelor de protecție corespunzătoare;

instruirea angajaților privind utilizarea corectă;

asigurarea întreținerii, înlocuirii și igienizării echipamentelor;

monitorizarea respectării procedurilor de siguranță.

Aceste acțiuni contribuie la un mediu de lucru sigur și conform normelor naționale.

Obligațiile angajatului

Pentru ca măsurile adoptate de angajator să fie eficiente, este necesară participarea activă a angajatului în procesul de prevenire.

Obligațiile principale sunt:

utilizarea corectă a echipamentelor primite;

raportarea imediată a defectelor sau deteriorărilor în ceea ce privește echipamentul;

respectarea instrucțiunilor și procedurilor de siguranță;

evitarea modificării echipamentelor.

Astfel se asigură funcționalitatea și eficiența EIP în situațiile cu un risc ridicat.

Implementarea corectă a EIP nu este doar o obligație legală, ci o investiție în sănătatea și protecția personalului.