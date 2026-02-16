[P] De ce sunt slab asigurate firmele mici din România și ce soluție propune Siguu.ro, primul broker digital dedicat IMM-urilor



România are peste 300.000 de IMM-uri active, dar nivelul de protecție financiară împotriva riscurilor majore rămâne redus. Incendii, inundații, furturi sau întreruperi de activitate pot închide rapid o afacere mică, însă multe firme aleg să nu își facă asigurare.

De ce? Pentru că procesul este perceput drept complicat, birocratic și, uneori, netransparent.

O piață cu potențial, dar cu multe blocaje

Zona asigurărilor dedicate IMM-urilor nu a evoluat în același ritm cu alte segmente ale industriei financiare. Antreprenorii trebuie să discute cu un agent, să trimită documente, să aștepte oferte și să navigheze printr-un proces care consumă timp – resursă limitată pentru orice business mic.

Pe lângă birocrație, există și o neîncredere legată de modul în care sunt recomandate polițele, unii antreprenori suspectând că structura comisioanelor poate influența opțiunile prezentate.

În același timp, costurile reale sunt adesea mai mici decât percepția din piață. De exemplu, protejarea unui magazin în care s-au investit aproximativ 25.000 de euro poate ajunge la un cost de circa 3 euro pe lună – cheltuială deductibilă fiscal, și mai ales, cu impact major în cazul unui incident.

Un model digital: comparație directă, fără intermediere clasică

Pe acest fond apare Siguu.ro, primul broker digital dedicat exclusiv IMM-urilor din România și din Europa Centrală și de Est. Platforma promite obținerea unei polițe în doar 3 minute, integral online, fără interacțiune cu un agent. Antreprenorii pot introduce datele locației de asigurat, pot compara ofertele mai multor asigurători și pot alege varianta potrivită într-un proces standardizat.

„Ne-am propus să eliminăm fricțiunile tradiționale din piață și să oferim IMM-urilor un mod obiectiv și rapid de a lua o decizie. Platforma este construită pentru antreprenorii care au nevoie de claritate și eficiență, nu de întâlniri și hârtii”, spune Dante Stein, fondatorul Siguu.ro.

Ce riscuri pot fi acoperite

Platforma acoperă principalele zone de risc pentru un IMM: spațiul activității economice derulate și conținutul (echipamente, stocuri) – la riscuri precum incendii, dezastre naturale, furturi sau avarii, precum și răspundere civilă față de terți sau pierderea profitului brut în cazul întreruperii activității.

Investiție de 500.000 de euro și planuri de extindere

Siguu.ro este un business 100% românesc, dezvoltat în urma unei investiții de aproximativ jumătate de milion de euro realizate de familia Stein – cunoscută anterior pentru implicarea în Autoitalia – alături de investitori locali și internaționali.

Compania a fost fondată de Dante Stein, antreprenor cu experiență inclusiv în brokeraj de asigurări, iar poziția de CEO este ocupată de Diana Enăchescu, care a mai lansat două startup-uri (IziDoc și Tressori Space) și are experiență în consultanță strategică și dezvoltare de business.

„În Europa de Vest, pentru foarte multe afaceri mici, accesarea asigurărilor online este deja o normalitate: compari, alegi și cumperi rapid, fără întâlniri și birocrație. Credem că și antreprenorii din România merită aceeași experiență – una în care asigurările pentru IMM-uri devin un proces simplu, transparent și accesibil, nu o corvoadă administrativă”, afirmă Diana Enăchescu, CEO Siguu.ro.

Într-un context în care digitalizarea serviciilor financiare accelerează, iar antreprenorii caută soluții rapide și transparente, zona asigurărilor pentru IMM-uri rămâne relativ puțin modernizată. Miza Siguu.ro este să transforme acest segment într-o experiență digitală comparabilă cu alte servicii online – clară, rapidă și predictibilă.