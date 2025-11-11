[P] Comunicat lansare proiect: Dezvoltare capacitate de productie ambalaje tipografia GLOBAL PRINT BDV SRL

Beneficiar: GLOBAL PRINT BDV SRL

Titlul proiectului: „Dezvoltare capacitate de productie ambalaje tipografia GLOBAL PRINT BDV SRL”

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

PRIORITATEA 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

OBIECTIVUL SPECIFIC RSO 1.3 - Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

APEL DE PROIECTE: PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44

Codul SMIS: 330627

Locația implementării: str. Gheorghe Petrescu, nr. 37,C2, Municipiul Ploieşti, Județ Prahova

Obiectiv general: îmbunătățirea competitivității economice a companiei prin avansarea tehnologică inovativa, ceea ce va conduce la creșterea productivității muncii și consolidarea poziției pe piață. Proiectul presupune dotarea fabricii cu tehnologie performantă, permițând astfel oferirea de produse de calitate superioară și precizie ridicată si creșterea capacității de producție, îmbunătățirea raportului cost/preț al produselor, reducerea timpului de livrare a comenzilor și creșterea cotei de piață.

Obiective specifice:

Cresterea capacitatii de productie a ambalajelor de hartie si carton prin achizitia de echipamente performante

Servicii de internationalizare

Certificari de proces si certificari de produs

Scopul proiectului: Scopul proiectului este modernizarea și dezvoltarea capacității de producție a companiei prin implementarea unui flux tehnologic complet integrat și eficient pentru fabricarea ambalajelor din carton duplex, destinate diverselor industrii, astfel: Modernizarea capacității de producție prin achiziția de echipamente performante (presă tipar offset, printer digital, linii de tăiere, ștanțare, lipire, confecționare cutii rigide, sistem de infoliere etc.). Implementarea unui proces de producție eficient și sustenabil, care să reducă timpul de producție, pierderile de materie primă și cantitatea de deșeuri rezultate. Certificarea produselor și proceselor de producție, în conformitate cu standardele europene de calitate și siguranță, pentru creșterea credibilității și accesului pe piețele externe. Creșterea eficienței energetice prin instalarea unei centrale fotovoltaice cu sistem de stocare și implementarea de pompe de căldură, contribuind la reducerea amprentei de carbon. Promovare internațională prin participarea la târguri de specialitate și acțiuni de internaționalizare.

Perioada de implementare: octombrie 2025 – februarie 2027.