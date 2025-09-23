[P] Comunicat de presă privind încheierea proiectului de investiție -TEIUȘ SOLAR SRL

TEIUȘ SOLAR SRL, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „PARC FOTOVOLTAIC TEIUȘ – PUTERE MAXIMĂ INSTALATĂ 60,2 MW”, cod RUE-643, implementat în perioada 1 iulie 2022 – 30 iunie 2025, în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 6 Energie, Măsura I.1 – Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară.

Valoarea totală a proiectului a fost de 47.155.440,00 Euro fără TVA, respectiv 54.987.957,00 Euro cu TVA, din care 15.000.000,00 Euro reprezintă ajutorul de stat solicitat.

Obiectivul general al proiectului a fost realizarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile solare, cu o putere instalată de 60,2 MW. Prin punerea în funcțiune a parcului fotovoltaic din Teiuș, județul Alba, se asigură o producție anuală estimată la 103.592 MWh de energie verde, ceea ce va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu aproximativ 37.125 tone de CO₂ pe an. Astfel, investiția contribuie la combaterea schimbărilor climatice, la îmbunătățirea calității mediului și la consolidarea tranziției către o economie mai sustenabilă și mai competitivă.

Impactul acestui proiect se resimte la nivel local și regional prin crearea unei infrastructuri energetice moderne, prin consolidarea securității energetice și prin stimularea dezvoltării economice în județul Alba. Pe durata implementării și în faza de operare au fost generate locuri de muncă și au fost atrase resurse în comunitate, iar parcul fotovoltaic poziționează orașul Teiuș ca un punct important pe harta energiilor regenerabile din România.

Prin această investiție, TEIUȘ SOLAR SRL își reconfirmă angajamentul față de valorile europene privind protecția mediului și dezvoltarea durabilă, contribuind activ la obiectivele naționale și europene de reducere a emisiilor și de tranziție către o economie verde.

Despre Eurowind Energy

Eurowind Energy este un important dezvoltator și operator danez de proiecte eoliene, solare și hibride, cu sediul în Hobro, Danemarca. Cu peste 650 de angajați în 16 țări europene și în SUA, obiectivul companiei este acela de a crea un viitor alimentat doar cu energie regenerabilă, prin investiții în proiecte de acest fel. Eurowind Energy este prezent pe piața din România din anul 2011.

Despre Teiuș.Solar

Teius Solar SRL este parte a grupului Eurowind Energy A/S din Danemarca. Acest grup dezvoltă, construiește și operează centrale electrice care generează energie electrică curată și fiabilă. Electricitatea este vitală pentru creșterea economică a națiunilor și pentru bunăstarea umană. Viziunea generală este clară: grupul dorește să joace un rol semnificativ în viitorul sectorului energetic. Tranziția verde se bazează pe un efort dedicat și concentrat de a dezvolta, construi, opera și optimiza energia regenerabilă și, în același timp, asigură o integrare a soluțiilor tehnologice mai noi în domeniul energiei regenerabile (tehnologii PtX) în parcurile noastre energetice.