[P] Comunicat de presa privind începerea proiectului – ARTISTIK INTERIORS SRL

Data: 16 Octombrie 2025, Localitate: Mun. Ploieşti

ARTISTIK INTERIORS SRL, cod de identificare fiscal 44602547, înregistrată la Registrul Comerțului sub număr J2021001734037, cu sediul în localitatea Cetăţeni, str. Primăverii nr.77, județul Argeş, România, anunţă începerea derulării proiectului cu titlul “Imbunătățirea competitivității și intensificarea creșterii sustenabile în cadrul companiei ARTISTIK INTERIORS SRL”, cod SMIS 332323, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027. Prioritatea: P1.O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, Obiectiv specific: RSO1.3_Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive, Apel: Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntrepinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia.

Denumirea beneficiarului: ARTISTIK INTERIORS SRL

Titlul proiectului: Imbunătățirea competitivității și intensificarea creșterii sustenabile în cadrul companiei ARTISTIK INTERIORS SRL

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Prioritatea, Obiectiv specific, Apel: P1.O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, RSO1.3_Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive, Apel: Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntrepinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia.

Codul SMIS: 332323

Localizare (Județ, Localitate): Județul Prahova, Municipiul Ploieşti

Obiectiv general: Imbunătățirea competitivității și introducerea inovării în cadrul companiei ARTISTIK INTERIORS SRL prin realizarea unei investiții care constă în dotarea cu active corporale și necorporale necesare în cadrul fluxului de producție – Fabricarea de mobilă

Obiective specifice: Os1: Imbunătățirea capacității de producție prin dotarea funcțională a companiei în maxim 24 de luni de la data semnării contractului de finanțare prin: 9 echipamente de producție (dintre care 2 în vederea digitalizării afacerii – cele 2 tipuri de CNC); 18 dotări IT (echipamente de digitalizare în sine); 2 active necorporale (software de proiectare - digitalizare prin excelenta dar și un instrument online de comercializare) și a unui sistem de dezvoltare durabilă (1 sistem fotovoltaic); Os2: Dezvoltarea capacității administrative prin efectuarea judicioasă a procedurilor de achiziții; prin realizarea rapoartelor de implementare/ management pe toată perioada de pregătire, implementare și sustenabilitate a proiectului și prin realizarea activităților specifice proiectului (certificarea de proces; certificarea de produs; participarea ca expozant la un targ internațional, dar si crearea unui site special de prezentare-vânzare) în maxim 24 de luni de la data semnării contractului de finantare.

Scopul proiectului și realizările preconizate sau efective ale acestuia: Achiziția de active corporale și necorporale precum: 9 echipamente de producție; 18 dotări IT; 2 active necorporale și a unui sistem de dezvoltare durabilă (1 sistem fotovoltaic) în vederea îmbunătățirii competitivității și introducerii inovării în cadrul companiei ARTISTIK INTERIORS SRL

Data de începere și Data de finalizare: 09.2025 – 09.2027

Buget total (în Euro): 1.174.158,29 euro

Buget UE (în Euro): 549.965,74 euro

Buget național (în Euro): 97.052,78 euro

Buget beneficiar (în Euro): 527.139,77 euro

Date de contact: https://artistik.ro; birou@artistik.ro; 0742028207