[P] Comunicat de presă – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Anunț privind începerea proiectului cu cod RUE 10 - Finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C16 – REPowerEU, Investiția 4, 1.A
Numele proiectului:
Investiţia: 4 - Schema de granturi sub forma de bonuri valorice pentru accelerarea utilizarii
energiei din surse regenerabile de catre gospodarii
Numele beneficiarului:
ELSATERM CONSTRUCT SRL
Scopul proiectului / Obiectivul general:
- Facilitarea tranziției gospodăriilor din România către surse de energie regenerabilă, prin încurajarea utilizării tehnologiilor fotovoltaice și a altor soluții energetice ecologice. Implementarea acestui proiect are drept scop accelerarea procesului de decarbonizare a sectorului rezidențial, promovând în același timp independența energetică și reducerea costurilor pentru consumatori.
Obiective specifice:
- Sprijinirea gospodăriilor vulnerabile în tranziția către surse de energie regenerabilă – Prin acordarea de bonuri valorice, se dorește reducerea barierei financiare pentru gospodăriile care doresc să adopte tehnologii de energie regenerabilă. Obiectivul este de a sprijini inclusiv familiile aflate în dificultate, pentru a accesa soluții care, pe termen lung, să le reducă cheltuielile cu energia electrică.
- Creșterea capacității de producție a energiei din surse regenerabile la nivelul gospodăriilor – Implementarea unor sisteme fotovoltaice și alte tehnologii verzi va contribui la creșterea semnificativă a cantității de energie regenerabilă produsă de gospodării, reducând astfel dependența acestora de rețeaua națională de energie și de sursele convenționale, cum ar fi combustibilii fosili.
- Promovarea autoconsumului de energie regenerabilă – Obiectivul este de a încuraja gospodăriile să nu doar să producă energie, dar și să o utilizeze în mod eficient pentru consum propriu. Astfel, se va reduce consumul de energie din surse externe și se va stimula autoconsumul, ceea ce va duce la economii semnificative pentru beneficiari, dar și la un impact mai mic asupra mediului.
- Reducerea emisiilor de CO2 și contribuția la obiectivele climatice ale Uniunii Europene – Prin sprijinirea instalării de sisteme de energie regenerabilă în gospodării, proiectul va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, aliniindu-se astfel la angajamentele României față de Uniunea Europeană pentru atingerea obiectivelor de decarbonizare până în 2030 și 2050.
- Îmbunătățirea independenței energetice a gospodăriilor din România – Prin instalarea de sisteme de producție a energiei din surse regenerabile, gospodăriile vor deveni mai independente în ceea ce privește sursele externe de energie. Aceste măsuri vor ajuta la reducerea vulnerabilității față de fluctuațiile pieței energetice internaționale și vor asigura o sursă stabilă de energie pe termen lung.
- Sprijinirea economiei verzi și a pieței de tehnologie verde – Implementarea proiectului va stimula și dezvoltarea pieței de echipamente și tehnologii verzi, creând oportunități economice și locuri de muncă în sectorul energiei regenerabile, iar acest lucru va sprijini tranziția către o economie verde.
Valoarea totală a proiectului:
61.935.776 lei – valoarea totala a proiectului
Data începerii proiectului:
29 septembrie 2025
Data finalizării proiectului:
30 Noiembrie 2025
Cod proiect:
PNRR/2024/C16RePowerEU/I4/1.A- RUE 10
Date de contact:
ELSATERM CONSTRUCT SRL
CUI: 31105384
Tel: 0744.47.38.47
Email: elsatermconstruct@gmail.com
Website: www.elsaterm.ro