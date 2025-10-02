[P] Comunicat de presă – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

[P] Comunicat de presă ”PNRR: Eficiență energetică pentru utilizatori casnici!”

Nr. ctr.: G2025-88093/31.07.2025 Acest proiect este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – NextGenerationEU În data de 31.07.2025 a fost semnat Contractul de finanțare nr. G2025-88093 privind aprobarea finanțării proiectului „Eficiență energetică pentru utilizatori casnici” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Obiectivul general al proiectului este: Obiectivul general al proiectului este...