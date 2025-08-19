[P] Comunicat de presă – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Anunt începere proiect PNRR „Renovare energetică și instalare panouri fotovoltaice pentru locuințe unifamiliale aparținând consumatorilor vulnerabili – PNRR, Componenta C16, Investiția 7”

Beneficiar: EXTRACT MIN SRL

Numele proiectului: „Renovare energetică și instalare panouri fotovoltaice pentru locuințe unifamiliale aparținând consumatorilor vulnerabili – PNRR, Componenta C16, Investiția 7” RUE 4 - I7

Acest proiect este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C16 – REPowerEU, Investiția 7, Axa 1.

Descrierea investiției: Proiectul urmărește creșterea eficienței energetice a 265 de locuințe unifamiliale aparținând gospodăriilor vulnerabile din punct de vedere energetic. Investiția include lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirilor (izolarea pereților, acoperișului, înlocuirea tâmplăriei) și instalarea de sisteme fotovoltaice cu o capacitate de minimum 3 kW, conectate la rețeaua națională. Scopul este reducerea consumului de energie primară și sprijinirea tranziției către surse de energie regenerabilă pentru beneficiarii vulnerabili.

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale unifamiliale și reducerea consumului de energie primară pentru 265 de gospodării vulnerabile, prin implementarea de măsuri integrate de renovare și instalare de sisteme fotovoltaice, în conformitate cu obiectivele PNRR – Componenta C16, Investiția 7.

Obiective specifice ale proiectului:

Reabilitarea termică a 265 de locuințe uninfamiliale prin aplicarea de lucrări de izolare termică a pereților exteriori, a acoperișului și înlocuirea tâmplăriei. Instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică regenerabilă, cu o capacitate de minim 3 kW per gospodărie.

Creșterea nivelului de confort termic pentru persoanele aflate în risc de sărăcie energetică. Scăderea consumului total de energie primară al locuințelor renovate. Contribuția la atingerea obiectivelor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Valoarea totală a proiectului:

31.721.104 lei, reprezentând valoarea totală a proiectului;

lei, reprezentând valoarea totală a proiectului; 26.639.920 lei, reprezentând finanțare nerambursabilă din fonduri europene.

Perioada de implementare a proiectului:

Data începerii proiectului: 31 iulie 2025

Data finalizării proiectului: 31 august 2026

Beneficiari finali: 265 gospodării unifamiliale din județul Alba.

Cod proiect: RUE 4-I7