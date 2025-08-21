[P] Comunicat de presă demarare proiect – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Anunț privind începerea proiectului cu cod RUE 16 - Finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C16 – REPowerEU, Investiția 7, Axa 1.

Numele proiectului:

„Investiţia 7 - Schema de granturi sub formă de bonuri valorice pentru îmbunătățirea eficienței energetice a gospodăriilor - Renovare ce vizează eficiența energetică combinată cu instalarea de panouri”

Numele beneficiarului:

ELSATERM CONSTRUCT SRL

Scopul proiectului / Obiectivul general:

Îmbunătățirea substanțială a performanței energetice a clădirilor rezidențiale unifamiliale ocupate de gospodării aflate în sărăcie energetică, prin realizarea de lucrări de renovare energetică profundă (deep renovation), care vizează reducerea semnificativă a consumului de energie primară, creșterea eficienței energetice a anvelopei clădirii și integrarea de tehnologii bazate pe surse regenerabile de energie (SRE), contribuind astfel la combaterea sărăciei energetice și la îndeplinirea obiectivelor naționale și europene privind tranziția către neutralitate climatică.

Obiective specifice:

Reducerea consumului anual de energie primară cu minimum 30% pentru fiecare gospodărie renovată, conform metodologiei de calcul a performanței energetice a clădirilor prevăzută de Ordinul MDRAP 386/2021, prin implementarea unor măsuri eficiente de reabilitare termică a anvelopei (pereți exteriori, acoperiș, planșee peste subsol) și optimizarea instalațiilor termice.

Instalarea de sisteme fotovoltaice on-grid având o capacitate minimă netă de 3 kW/gospodărie, în scopul producerii de energie electrică destinată autoconsumului, cu respectarea normativelor tehnice pentru racordarea prosumatorilor la rețelele electrice de distribuție și utilizarea unor panouri și invertoare certificate conform standardelor IEC 61215 și IEC 61730.

Îmbunătățirea confortului termic interior prin reducerea transferului termic prin elementele de anvelopă și asigurarea unei temperaturi interioare optime (între 20°C – 22°C în sezonul rece), conform reglementărilor tehnice C107/2010 privind cerințele de performanță energetică pentru clădiri, reducând în același timp gradul de expunere al beneficiarilor la sărăcie energetică severă.

Creșterea clasei de performanță energetică a clădirilor, cel puțin cu o clasă superioară față de nivelul inițial, astfel încât, după intervenții, clădirile să atingă minimum clasa energetică C sau, acolo unde este fezabil tehnic și economic, clasa B, conform prevederilor legislative naționale privind certificarea performanței energetice a clădirilor.

Promovarea activă a utilizării surselor regenerabile de energie (SRE) la nivel de gospodărie vulnerabilă, prin integrarea sistemelor de producere a energiei solare fotovoltaice, contribuind astfel la reducerea dependenței de combustibilii fosili și la diminuarea amprentei de carbon a locuințelor beneficiare.

Valoarea totală a proiectului:

118.690.026 lei – valoarea totala a proiectului

¹ Suma include cotele de TVA aplicabile până la 31.07.2025.

Data începerii proiectului:

31 iulie 2025

Data finalizării proiectului:

31 August 2026

Cod proiect:

PNRR/2024/C16RePowerEU/I7/AXA1/1, RUE 16

Date de contact:

ELSATERM CONSTRUCT SRL

CUI: 31105384