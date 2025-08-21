[P] Comunicat de presă – Anunț privind finalizarea derulării proiectului „Digitalizarea ORIEDA EXPERT prin achiziția de soft-uri si echipamente performante”

SC ORIEDA EXPERT SRL anunță finalizarea proiectului intitulat “Digitalizarea ORIEDA EXPERT prin achiziția de soft-uri si echipamente performante”, înscris în cadrul Programului Reginal Nord-Est 2021-2027, Tranformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale, Prioritatea 2, Obiectiv specific: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice.

• Obiectiv general:Creșterea gradului de digitalizare în cadrul SC ORIEDA EXPERT SRL prin achiziționarea de echipamente și servicii digitale.

• Rezultate așteptate:

Index de intensitate digitală crescut: creștere de la 3 indicatori de intensitate digitală la 9 indicatori;

Realizarea Studiului de fezabilitate digitală referitor la identificarea soluțiilor tehnice de digitalizare-1.

Număr de unități de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente achiziționate aferente, precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune: 19

Număr de rețele LAN/WiFi realizate: 1

Număr de baze de date configurate și implementate, diverse structuri de date existente migrate și integrate:2

Aplicații/licențe software achiziționate pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), soluții E Commerce, mail-room-uri digitale, realitate virtuală /augmentată, tehnologii Blockchain, etc. : 1, solutie integrata pentru intregul proiect

Număr de website-uri complexe a companiei realizate: 1

Număr de conturi social media create:1

Număr de servicii de tip Cloud Computing utilizate pe perioada de implementare a proiectului:1

Număr de servicii contractate pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele:1

Număr de servicii contractate pentru întocmirea Raportului de audit tehnic, care confirmă îndeplinirea/utilizarea tehnologiilor DESI 2019 asumate în cererea de finanțare:1

Impactul investiției la nivel local constă în utilizarea forței de muncă locală și dezvoltarea mediului de afaceri local.

•Valoare totală proiect: 397.989,95 lei

• Valoarea cofinanțare Uniunea Europeană: 358.19,85 lei

• Data începerii proiectului: 11.10.2024

• Data finalizării proiectului:10.10.2025

• Cod proiect: 319853

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027

SC ORIEDA EXPERT SRL

Email: orieda@gmail.com

Telefon: (+4) 0733688244