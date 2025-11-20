[P] Comunicat de presă – Anunț începere implementare proiect: Digitalizarea companiei A.E.G. TECH SRL

SC A.E.G. TECH SRL anunta inceperea activitatilor proiectului DIGITALIZAREA COMPANIEI A.E.G. TECH SRL, finantat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PILONUL III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice, COMPONENTA C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, INVESTIȚIA I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, MĂSURA 1. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor, Digitalizarea IMM-urilor - grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale.

Apel de proiecte gestionat de MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Numele proiectului de investiție: DIGITALIZAREA COMPANIEI A.E.G. TECH SRL

Contract de finanțare: 2049.1/I3/C9

Perioada de implementare: 9 luni

Dată de începere: 26.03.2025

Dată de finalizare: 26.12.2025

Adresa de implemenare a proiectului: Judetul Brasov, localitate Ghimbav, DN1, Km 174+ 565

Obiectivul general al proiectului: DIGITALIZAREA COMPANIEI A.E.G. TECH SRL

Obiectivele specifice: Prin proiect vor fi achizitionate atat servicii, cat si software si hardware. Investitia consta in achizitia de: Echipamente hardware – Laptopuri, smartphone-uri, routere wireless, siguranta automata; Software – ERP, Servicii auditare IT; Curs competente digitale management; Servicii publicitate – publicare comunicate de presa incepere si finalizare proiect;

Valoarea totală a proiectului: 329.532,21 lei

Valoarea finanțarii nerambursabilă: 245.572,74 lei

Date de contact:

Persoana de contact CRETU IOANA

Telefon: 0733665923

Email: office@aeg-stivuitoare.ro