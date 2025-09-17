[P] Comunicat de presă – ADR Sud-Vest Oltenia lansează apelul dedicat patrimoniului cultural din mediul rural

Peste 15 de milioane de euro, fonduri europene alocate prin Programul Regional (PR) Sud-Vest Oltenia 2021-2027, sunt disponibile pentru apelurile de proiecte dedicate patrimoniului cultural în mediul rural. Cererile de finanțare pot fi depuse exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, în perioada 02 octombrie 2025, ora 12:00 – 03 decembrie 2025, ora 12:00.

Apelul lansat de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management, este de tip competitiv, beneficiind de o alocare financiară 15.788.236 euro și un ajutorul financiar nerambursabil de maximum 98% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Activitățile eligibile vizează:

restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentelor istorice din patrimoniul UNESCO și patrimoniul cultural național (categoria A) din mediul rural;

dezvoltarea de infrastructuri publice pentru valorificarea monumentelor istorice din patrimoniul UNESCO și patrimoniul cultural național (categoria A) din mediul rural (centre de informare, spații pentru expunere, etc) - proximitatea față de obiectivul de patrimoniu este o condiție obligatorie, acestea trebuie să se afle pe raza teritorială a localității unde este situat monumentul.

Solicitanţii de finanţare pot fi:

Unitatea administrativ-teritorială (UAT) Comună din regiunea Sud-Vest Oltenia, definită conform prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României (art. 4 (5); b) Unitatea administrativ-teritorială (UAT) Județul din regiunea Sud-Vest Oltenia, definită conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată; Unitățile de cult din cadrul cultelor recunoscute în România (așa cum sunt acestea definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (republicată), cu modificările și completările ulterioare); Parteneriate – categorii de parteneri eligibili:

UAT Comună din regiunea Sud-Vest Oltenia;

din regiunea Sud-Vest Oltenia; UAT Județ din regiunea Sud-Vest Oltenia;

din regiunea Sud-Vest Oltenia; Unități de cult , cu personalitate juridică, care au în proprietate publică/privată sau în administrare clădiri istorice din patrimoniul UNESCO sau patrimoniul cultural național (categoria A), din mediul rural, pe de altă parte; și/sau

, cu personalitate juridică, care au în proprietate publică/privată sau în administrare clădiri istorice din patrimoniul UNESCO sau patrimoniul cultural național (categoria A), din mediul rural, pe de altă parte; și/sau Alte entități publice care au în proprietate publică/privată sau în administrare clădiri istorice din patrimoniul UNESCO sau patrimoniul cultural național (categoria A), din mediul rural, pe de altă parte; și/sau

care au în proprietate publică/privată sau în administrare clădiri istorice din patrimoniul UNESCO sau patrimoniul cultural național (categoria A), din mediul rural, pe de altă parte; și/sau Asociații și fundații (ONG ), definite în conformitate OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații , care desfășoară activități în domeniul protejării monumentelor istorice, conform statutului și au o vechime în acest domeniu de activitate de cel puțin 6 luni, la data depunerii cererii de finanțare.; și/sau â

), definite în conformitate OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații , care desfășoară activități în domeniul protejării monumentelor istorice, conform statutului și au o vechime în acest domeniu de activitate de cel puțin 6 luni, la data depunerii cererii de finanțare.; și/sau â Instituții publice subordonate UAT -urilor cu activitate în domeniul cultural- educațional, care au în proprietate publică/privată sau în administrare clădiri istorice din patrimoniul UNESCO sau patrimoniul cultural național (categoria A), din mediul rural, pe de altă parte; și/sau

-urilor cu activitate în domeniul cultural- educațional, care au în proprietate publică/privată sau în administrare clădiri istorice din patrimoniul UNESCO sau patrimoniul cultural național (categoria A), din mediul rural, pe de altă parte; și/sau Autorități ale administrației publice centrale, care au în proprietate publică/privată sau în administrare clădiri istorice din patrimoniul UNESCO sau patrimoniul cultural național (categoria A), din mediul rural, pe de altă parte.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 500.000 de euro, iar cea maximă de 3.500.000 de euro.

Ghidul solicitantului poate fi consultat AICI.

Pentru sprijinirea acestor activități, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia implementează proiectul „Asigurarea sprijinului financiar în anul 2025 pentru implementarea PR SVO 2021-2027 și închiderea POR 2014-2020”, cod SMIS 337618, care este finanțat în cadrul Priorității 8 a programului. Durata de implementare a proiectului este cuprinsă între 01.01.2025 – 26.01.2026.

Valoarea totală a cererii de finanțare este de 46.524.406,80 RON, din care 73,07% din FEDR (33.995.384,05 lei), respectiv 26,93% de la Bugetul de stat (12.529.022,75 lei).

Obiectivul general este de a asigura, în perioada 1 ianuarie 2025 - 26 ianuarie 2026, resursele financiare pentru implementarea PR SV Oltenia 2021-2027, precum și pentru închiderea POR 2014-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Implementarea eficientă a PR SV Oltenia

2. Sprijinirea activităților necesare pentru închiderea POR 2014 – 2020, având în vedere totodată și asigurarea tranziției personalului către AM PR SVO;

3. Implementarea transparentă a PR SV Oltenia vizează optimizarea procesului de informare și comunicare, prin diseminarea constantă a datelor legate de program către publicul larg, beneficiari, potențialii beneficiari și alti factori interesați.

Informații suplimentare legate de acest subiect puteți solicita pe adresa de email: office@adroltenia.ro sau vizitând site-ul https://pr2021-2027.adroltenia.ro/.