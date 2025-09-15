[P] Comunicat de presă –ADR Sud-Vest Oltenia lansează apelul 2 pentru eficiența energetică a clădirilor publice

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Vest Oltenia 2021-2027, a lansat în cadrul Priorității „O regiune mai verde” apelul de proiecte „Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie” – apelul 2.
Peste 15 milioane de euro, fonduri europene nerambursabile, au fost alocate pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, putând fi depuse proiecte cu o valoare minimă eligibilă de 100.000 de euro, iar maximă de 10.000.000 de euro.
Cererile de finanțare pot fi depuse exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, în perioada cuprinsă între 02 octombrie 2025, ora 12:00 și 03 decembrie 2025, ora 12:00.
Acțiuni sprijinite:
- Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv în imobile cu valoare de patrimoniu;
- Măsuri conexe care contribuie la implementarea investiției de bază, dar care nu conduc direct la creșterea eficienței energetice, inclusiv lucrări de consolidare structurală (în limita a 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului);
- Alte măsuri complementare.
Solicitanții eligibili pot fi:
a) Autoritățile și instituțiile publice locale:
- Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraș, municipiu, județ), definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Locul de implementare a proiectelor ai căror solicitanți sunt UAT județ poate fi situat în comune, orașe, municipii, municipii reședințe de județ, după caz.
- Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrative teritoriale, definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
b) Autoritățile publice centrale:
- ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, autorităţile administrative autonome, Instituția prefectului (OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare);
c) Parteneriate între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea condiției ca în cazul autorităților și instituțiilor publice locale, partenerii să aparțină aceluiași județ din regiunea Sud-Vest Oltenia.
Ghidul solicitantului poate fi consultat AICI.
Pentru sprijinirea acestor activități, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia implementează proiectul „Asigurarea sprijinului financiar în anul 2025 pentru implementarea PR SVO 2021-2027 și închiderea POR 2014-2020”, cod SMIS 337618, care este finanțat în cadrul Priorității 8 a programului. Durata de implementare a proiectului este cuprinsă între 01.01.2025 – 26.01.2026.
Valoarea totală a cererii de finanțare este de 46.524.406,80 RON, din care 73,07% din FEDR (33.995.384,05 lei), respectiv 26,93% de la Bugetul de stat (12.529.022,75 lei).
Obiectivul general este de a asigura, în perioada 1 ianuarie 2025 - 26 ianuarie 2026, resursele financiare pentru implementarea PR SV Oltenia 2021-2027, precum și pentru închiderea POR 2014-2020.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Implementarea eficientă a PR SV Oltenia
2. Sprijinirea activităților necesare pentru închiderea POR 2014 – 2020, având în vedere totodată și asigurarea tranziției personalului către AM PR SVO;
3. Implementarea transparentă a PR SV Oltenia vizează optimizarea procesului de informare și comunicare, prin diseminarea constantă a datelor legate de program către publicul larg, beneficiari, potențialii beneficiari și alti factori interesați.
Informații suplimentare legate de acest subiect puteți solicita pe adresa de email: office@adroltenia.ro sau vizitând site-ul https://pr2021-2027.adroltenia.ro/.