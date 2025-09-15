[P] Comunicat de presă –ADR Sud-Vest Oltenia lansează apelul 2 pentru eficiența energetică a clădirilor publice

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Vest Oltenia 2021-2027, a lansat în cadrul Priorității „O regiune mai verde” apelul de proiecte „Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie” – apelul 2.

Peste 15 milioane de euro, fonduri europene nerambursabile, au fost alocate pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, putând fi depuse proiecte cu o valoare minimă eligibilă de 100.000 de euro, iar maximă de 10.000.000 de euro.

Cererile de finanțare pot fi depuse exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, în perioada cuprinsă între 02 octombrie 2025, ora 12:00 și 03 decembrie 2025, ora 12:00.

Acțiuni sprijinite:

Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv în imobile cu valoare de patrimoniu; Măsuri conexe care contribuie la implementarea investiției de bază, dar care nu conduc direct la creșterea eficienței energetice, inclusiv lucrări de consolidare structurală (în limita a 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului); Alte măsuri complementare.

Solicitanții eligibili pot fi:

a) Autoritățile și instituțiile publice locale:

Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraș, municipiu, județ), definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Locul de implementare a proiectelor ai căror solicitanți sunt UAT județ poate fi situat în comune, orașe, municipii, municipii reședințe de județ, după caz.

Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrative teritoriale, definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

b) Autoritățile publice centrale:

ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, autorităţile administrative autonome, Instituția prefectului (OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare);

c) Parteneriate între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea condiției ca în cazul autorităților și instituțiilor publice locale, partenerii să aparțină aceluiași județ din regiunea Sud-Vest Oltenia.

Ghidul solicitantului poate fi consultat AICI.

Pentru sprijinirea acestor activități, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia implementează proiectul „Asigurarea sprijinului financiar în anul 2025 pentru implementarea PR SVO 2021-2027 și închiderea POR 2014-2020”, cod SMIS 337618, care este finanțat în cadrul Priorității 8 a programului. Durata de implementare a proiectului este cuprinsă între 01.01.2025 – 26.01.2026.

Valoarea totală a cererii de finanțare este de 46.524.406,80 RON, din care 73,07% din FEDR (33.995.384,05 lei), respectiv 26,93% de la Bugetul de stat (12.529.022,75 lei).

Obiectivul general este de a asigura, în perioada 1 ianuarie 2025 - 26 ianuarie 2026, resursele financiare pentru implementarea PR SV Oltenia 2021-2027, precum și pentru închiderea POR 2014-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Implementarea eficientă a PR SV Oltenia

2. Sprijinirea activităților necesare pentru închiderea POR 2014 – 2020, având în vedere totodată și asigurarea tranziției personalului către AM PR SVO;

3. Implementarea transparentă a PR SV Oltenia vizează optimizarea procesului de informare și comunicare, prin diseminarea constantă a datelor legate de program către publicul larg, beneficiari, potențialii beneficiari și alti factori interesați.

Informații suplimentare legate de acest subiect puteți solicita pe adresa de email: office@adroltenia.ro sau vizitând site-ul https://pr2021-2027.adroltenia.ro/.