[P] Anunț privind începerea proiectului cu titlul „Digitalizare Advanced Technologies & Engineering S.R.L.”

SC Advanced Technologies & Engineering SRL, cu sediul în Bucuresti, Str. Lucretiu Patrascanu 16, Incinta INCDTP, cod poștal 030508, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J2016012169406, CUI 36529810, reprezentat prin Florin OLTU-Director General, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Digitalizarea ADVANCED TECHNOLOGIES & ENGINEERING S.R.L.”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”, Investiția I3 „Scheme de ajutor pentru sectorul privat”, Pilonul III. CREȘTERE INTELIGENTĂ, SUSTENABILĂ ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII, INCLUSIV COEZIUNE ECONOMICĂ, LOCURI DE MUNCĂ, PRODUCTIVITATE, COMPETITIVITATE, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE, PRECUM ȘI O PIAȚĂ INTERNĂ FUNCȚIONALĂ, CU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII (IMM-URI) PUTERNICE, Apel „DIGITALIZAREA IMM-URILOR - GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE SĂ SPRIJINE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE”.

Contract de finanțare: 6974.1./i3/c9

Obiectivul general al proiectului este:

Digitalizarea activității societății, în vederea creșterii competitivității.

Obiectivele specifice sunt:

Creșterea nivelului de digitalizare la nivelul societății, în scopul prestării de servicii la un nivel calitativ ridicat, precum și îmbunătățirea proceselor;

Creșterea nivelului de digitalizare la nivelul societății prin realizarea de investiții în acest sens;

Îmbunătățirea competențelor digitale deținute de personalul societății și a persoanelor din conducerea unității.

Valoarea totală a proiectului: 198.823,24 lei

Asistenţă financiară nerambursabilă: 147.565,50 lei

Contribuţia proprie la valoarea eligibilă: 29.188,22 lei

Data începerii și finalizării proiectului: Aug.2025 – Mai 2026

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“.