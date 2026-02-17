Oradea: Hackathon deep-tech pentru pasionații de AI, securitate cibernetică și inginerie aerospațială, desfășurat într-un aeroport

Pasionații de inteligență artificială, cybersecurity și inginerie aerospațială sunt invitați să se înscrie la un hackathon românesc deep-tech, care se va desfășura într-un terminal al Aeroportului Internațional Oradea, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Înscrierile se fac AICI până pe 1 martie 2026.

HackTech Airport Chapter va avea loc între 6 și 8 martie 2026, la Aeroportul Internațional Oradea. Pe durata întregului weekend, participanții vor rezolva provocări reale din industrie, lucrând pe scenarii concrete care vizează siguranța, eficiența și experiența utilizatorilor.

Provocările competiției

Securitate aeroportuară: Sisteme automate ce detectează riscurile fără a încetini operațiunile aeroportuare.

Sisteme automate ce detectează riscurile fără a încetini operațiunile aeroportuare. Operațiuni aeroportuare: Optimizarea infrastructurii prin eliminarea barierelor dintre sistemele complexe ale aeroportului.

Optimizarea infrastructurii prin eliminarea barierelor dintre sistemele complexe ale aeroportului. Experiența pasagerilor: Eliminarea blocajelor prin automatizare pentru un parcurs fluid al pasagerilor.

Participanții vor beneficia de mentorat tehnic, acces la date relevante și validare directă din partea specialiștilor din domeniu.

„HackTech Airport Chapter este un hackathon atipic, creat pentru a răspunde unor nevoi critice reale cu soluții de ultimă generație dezvoltate de profesioniști cu o expertiză extensivă. Prin HackTech Airport Chapter începem să dezvoltăm fundația prin care Oradea să devină un punct central al inovației deep-tech în regiune, demonstrând că viitorul se construiește prin colaborare directă între startup-uri, industrie și autorități.”, declară David Achim, Director Executiv al Make IT in Oradea.

Premiile hackathon-ului

Echipele vor concura pentru trei premii, fiecare în valoare de 3.000 EUR, și un premiu special de 1.000 EUR oferit de Bright Labs. Partenerii vor mai oferi și premii ca acces în programul Bright Labs, gadgeturi și beneficii exclusive, mai spun organizatorii.

Mai mult decât atât, cele mai viabile prototipuri vor avea șansa de a discuta testarea și implementate în mediul real al aeroportului cu conducerea acestuia, transformând ideile dezvoltate în soluții aplicabile într-o infrastructură critică funcțională.

Evenimentul este realizat de Make IT in Oradea, Transilvania IT Cluster și Asociația Studenților din Oradea (USO Oradea), cu Aeroportul Internațional Oradea ca gazdă oficială și parteneri Orange România, Accesa, IRMS, GlobalLogic, Celestica, Asociația Aeroporturilor din România (AAR), V4+ Airports, Romanian Space Agency și HRIA (Hub Român de Inteligență Artificială).

HackTech nu este la prima ediție, în 2024 organizând pe Arena Oradea un hackathon cu specific AI, care s-a bucurat de aproape 100 participanți, organizați în 27 de echipe.