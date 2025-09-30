OpenAI introduce controale parentale în ChatGPT

OpenAI a anunţat lansarea unor controale parentale pentru ChatGPT, disponibile pe web şi pe mobil, transmite Reuters, conform News.ro.

Noua funcţie permite legarea conturilor dintre părinţi şi adolescenţi, activarea măsurilor suplimentare fiind posibilă doar cu acceptul ambelor părţi.

Printre opţiuni se numără reducerea expunerii la conţinut sensibil, limitarea memoriei conversaţiilor, restricţionarea folosirii dialogurilor pentru antrenarea modelelor şi setarea unor intervale de ”linişte” în care accesul la ChatGPT este blocat. Părinţii pot, de asemenea, dezactiva modul vocal şi funcţiile de generare sau editare a imaginilor.

Totuşi, aceştia nu vor avea acces direct la transcrierile discuţiilor. În situaţii rare, când sistemele automate şi evaluatorii OpenAI detectează riscuri serioase de siguranţă, părinţii ar putea primi notificări limitate, doar cu informaţiile necesare pentru a sprijini protecţia adolescentului. Compania a precizat că părinţii vor fi alertaţi şi în cazul în care tinerii decid să nu mai permită accesul la cont.

Decizia companiei de inteligență artificială de a introduce această funcție vine la câteva luni după ce părinţii unui adolescent din California au intentat proces, acuzând ChatGPT că l-ar fi îndrumat spre metode de autovătămare înainte de a-şi lua viaţa.

OpenAI, care raportează aproximativ 700 de milioane de utilizatori activi săptămânal, dezvoltă şi un sistem de predicţie a vârstei pentru a aplica automat setările adecvate minorilor. Măsuri similare au fost anunţate recent şi de Meta.