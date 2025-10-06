OpenAI (ChatGPT) cumpără capacitate de calcul pentru inteligență artificială de la gigantul AMD, rivalul Nvidia

AMD a semnat un acord de furnizare de cipuri pe mai mulți ani cu OpenAI, oferind 6 gigawați de capacitate de calcul către firma de inteligență artificială, potrivit TechCrunch.

Primul gigawatt de capacitate va fi livrat în a doua jumătate a anului 2026, odată ce noul procesor grafic Instinct MI450 va fi implementat. Acesta va depăși ofertele comparabile ale Nvidia prin îmbunătățiri hardware și software, dintre care multe vor fi făcute cu contribuția OpenAI, spune AMD.

„Suntem încântați să colaborăm cu OpenAI pentru a furniza putere de calcul AI la scară masivă. Acest parteneriat reunește tot ce este mai bun din AMD și OpenAI pentru a crea un adevărat dublu câștig (win-win), permițând cea mai ambițioasă construcție AI din lume și avansând întregul ecosistem AI”, a declarat Dr. Lisa Su, președinte și CEO al AMD.

De asemenea, gigantul american a oferit OpenAI opțiunea de a cumpăra până la 160 milioane acțiuni AMD, ceea ce reprezintă o participație de 10%. Compania are acum o capitalizare de piață de peste 339 miliarde dolari, conform CompaniesMarketCap.

Acordul vine în contextul în care OpenAI lucrează pentru a asigura cât mai multe parteneriate cu cipuri în cursa sa pentru a construi infrastructură AI, inclusiv cinci noi centre de date Stargate cu o capacitate planificată de 7 gigawați.

Firma deținută de Sam Altman a fost evaluată recent la 500 miliarde dolari, depășind SpaceX și devenind cea mai valoroasă companie nelistată la bursă. Producătorul american Nvidia a anunțat că vrea să investească în OpenAI, de asemenea, până la 100 miliarde dolari.