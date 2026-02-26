Skip to content

FOTO: O antreprenoare își deschide patiserie în centrul Bucureștiului, cu o investiție inițială de 250.000 EUR

Sursă: © Vitalii Shastun | Dreamstime.com

O antreprenoare a pornit o afacere în domeniul deserturilor și pregătește deschiderea, în luna martie, a unei patiserii în centrul Bucureștiului, investiția inițială ridicându-se la aproximativ 250.000 de euro.

Activând pe un segment de nișă, Fine Desserts by Corina Gheorghe estimează pentru 2026 încasări de aproximativ 70.000 de euro în primul trimestru, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

În patiseria care urmează să se deschidă pe 7 martie se vor găsi deserturi precum Mango Velours, Choux Pistache Sublime și Pomme Royale.

Corina Gheorghe, fondatoarea afacerii, s-a format la École Ducasse, unde a studiat patiseria clasică franceză, pe care a adaptat-o ulterior într-un stil propriu.

Locația este situată în centrul Capitalei și acoperă o suprafață de 75 mp.

