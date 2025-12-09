One United anunță că va investi 500 de milioane de euro într-un nou complex imobiliar pe litoral

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties anunță semnarea unui precontract cu Grupul Alezzi pentru cumpărarea a circa 3,5 hectare de teren în zona Faleză Nord-Pescărie din Constanța, pe malul mării. Este una dintre cele mai bine cotate zone rezidențiale ale orașului, cu acces facil pe plajă, se arată într-un comunicat transmis de companie.

Reprezentanții companiei spun că One caută să se extindă în zone cu potențial din afara Bucureștiului.

„Constanța și Sibiul sunt așadar primele două piețe vizate în cadrul acestei strategii de extindere, iar obiectivul nostru este să aducem standardul ONE în mai multe comunități regionale, prin dezvoltări care creează valoare pe termen lung pentru locuitori, investitori, oraș”, a declarat Victor Căpitanu, cofondator și co-CEO One United Properties.

Terenul beneficiază de acces din Bulevardul Mamaia și este poziționat în zona de nord a orașului, chiar la intrarea în stațiunea Mamaia.

Ce urmează să contruiască în zonă

Autorizația de construire emisă deja pentru acest teren permite edificarea a șapte blocuri turn, dintre care șase rezidențiale și un hotel de 5 stele, zonă comercială și de relaxare, școală și grădiniță, zonă de restaurante, gym/spa, promenadă si parcările necesare complexului.

Valoarea brută de dezvoltare este estimată la aproximativ 500 de milioane euro. Potrivit dezvoltatorului, lucrările vor începe în aproximativ un an, iar finalizarea este estimată în circa trei ani de la deschiderea șantierului.

Dezoltarea beneficiază de teren adițional pentru extindere cu înca trei faze.

Anul acesta, One United Properties a anunțat și semnarea unui precontract de vânzare-cumpărare pentru un teren situat într-o zonă centrală de top din Sibiu, situat pe fosta platformă industrială FLARO.

Pe lângă dezvoltarea unei noi comunități cu utilizare mixtă, care va integra componente rezidențiale, comerciale și de servicii, One United Properties va restaura și conserva patru clădiri istorice existente pe acest teren.













