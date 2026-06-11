Omul de afaceri Iulian Stanciu vinde și ultimele acțiuni pe care le mai are la eMAG. „Am trecut prin tot felul de crize, am făcut multe greșeli”

Omul de afaceri Iulian Stanciu vinde participația deținută în cadrul grupului eMAG și intră într-o nouă etapă profesională, axată pe investiții în afaceri românești, anunță gigantul de comerț online, joi, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

La 17 ani de la preluarea companiei, Stanciu își vinde participația deținută în eMAG către Prosus, acționarul majoritar al grupului, firmă deținută de fondul de investiții sud-african Naspers.

Tranzacția deschide o noua etapă pentru Iulian Stanciu și marchează trecerea de la antreprenor la investitor.

„Le mulțumesc colegilor din eMAG, echipei de management care a făcut posibil acest traseu excepțional și partenerilor mei de la Prosus care au susținut dezvoltarea ecommerce-ului local cu acces la capital și know-how în acești ani. Le mulțumesc deopotrivă partenerilor, sellerilor și milioanelor de clienți care au încredere în noi. Toată această tehnologie dezvoltată aici, la București, și exportată regional a creat un campion de tehnologie care va crește în continuare accelerat într-un sector care este încă în primele etape de dezvoltare”, a declarat Iulian Stanciu.

„Iulian a transformat eMAG în principalul ecosistem de comerț online din regiune. A extins business-ul în retail, logistică și servicii financiare – o dovadă a viziunii sale antreprenoriale, a implicării și a energiei sale. În numele Prosus, doresc să îi mulțumesc lui Iulian pentru contribuția sa remarcabilă de-a lungul atâtor ani. Suntem mândri de ceea ce am realizat împreună și îi dorim mult succes în următoarea etapă. Ne menținem angajamentul de a colabora strâns cu echipa eMAG și să contribuim, prin AI și logistică de top, la creșterea lor ca lider regional”, a declarat Fabricio Bloisi, CEO Prosus.

În noua etapă, Iulian Stanciu va accelera investițiile în companii și proiecte care pot crea valoare adăugată în România și se va implica în dezvoltarea antreprenoriatului, cu focus pe acces la capital, mentorat, know-how și conectarea companiilor locale la piețe mai mari. Obiectivul este susținerea infrastructurii de antreprenoriat de care România are nevoie pentru a dezvolta mai multe companii capabile să devină lideri regionali.

„Antreprenoriatul bazat pe muncă, educație, inovare și planificarea investițiilor pe termen lung funcționează, aceasta este principala cale de urmat, în timp ce riscul și impredictibilitatea de toate felurile sunt parte din joc. Am trecut prin tot felul de crize, am făcut multe greșeli, am învățat din ele și am mers mai departe. Am avut încredere că se poate, am avut încredere în oameni care au crescut în business împreună cu mine, așa cum și alții au avut încredere în mine. Și am fost norocos să am alături oameni excepționali, colegi, parteneri, mentori și un investitor care a susținut dezvoltarea eMAG prin investiții masive și prin facilitarea accesului la cunoaștere”, a adăugat Iulian Stanciu.

Noua direcție este o evoluție a investițiilor realizate de Iulian Stanciu până în prezent atât direct, cât și prin intermediul fondurilor și platformelor locale și regionale, care sunt parte din ecosistemul antreprenorial românesc și susțin antreprenorii locali prin facilitarea accesului la capital privat.

Sectoarele de interes viitoare sunt cele strategice precum energie, servicii medicale, industrie, tehnologie, pe lângă susținerea continuă a antreprenoriatului, sectorului financiar și a fondurilor de investiții.

„Un investitor poate ajuta enorm o afacere și un antreprenor. Le recomand antreprenorilor să fie deschiși către asociere; oamenii pot face mai mult împreună, printr-un parteneriat corect gândit și gestionat pe termen lung. Dacă până acum am fost jucător, adică antreprenor, acum merg către antrenor, adică investitor. Îmi doresc să ajut companii și antreprenori să crească, să avem poate 10 eMAG-uri în 10 ani, în diverse domenii. România nu duce lipsă de talent, de antreprenori. Însă ducem lipsă de equity, de capital de risc. Voi pune banii la treabă, înapoi în economie,” a completat Iulian Stanciu.

eMAG spune că își va continua dezvoltarea și planurile extinse de investiții, cu 1,2 miliarde de lei bugetați doar în acest an fiscal pentru tehnologie, logistică și servicii financiare, cu sprijinul Prosus și cu o echipă de management experimentată.

eMAG a fost fondat în anul 2001, de Radu Apostolescu, Dan Teodosescu și Bogdan Vlad. Magazinul online românesc a crescut destul de rapid mai ales după ce pachetul majoritar de acțiuni a fost cumpărat de Asesoft Distribution, companie controlată atunci de Iulian Stanciu și de omul de afaceri Sebastian Ghiță, de numele căruia sunt legate o și serie întreagă de controverse. În anul 2012, eMAG a fost preluat (70%) de fondul de investiții sud-african Naspers.

Dintre cei 3 fondatori ai magazinului online, Radu Apostolescu a rămas ultimul în companie. În 2014 și el și-a vândut ultimul pachet de acțiuni, de 8,4%, către Naspers și Iulian Stanciu. Pe lângă fondul de investiții Naspers, doar Iulian Stanciu a mai rămas acționar (minoritar) în eMAG.

În 2021, Tudor Manea a preluat funcția de CEO al grupului eMAG de la Iulian Stanciu, care a trecut atunci pe o poziție de președinte executiv.

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