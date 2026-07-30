Radiografia firmelor din România: Peste 1 milion activează în prezent

Din 1990 și până în prezent, în România s-au înființat 2,85 milioane de firme, însă doar 1,07 milioane mai sunt active acum, ceea ce înseamnă că aproape 1,8 milioane au fost radiate, dizolvate, în insolvență sau și-au încetat activitatea, potrivit unor date centralizate de o platformă online.

În 2025 au fost înființate mai multe firme decât în anul precedent. Numărul acestora a ajuns la 100.744, față de 93.128 în 2024, ceea ce înseamnă o creștere de peste 8%, potrivit identitate.ro.

Disclaimer: Diferențele față de datele ONRC sunt mici și provin din faptul că analiza include în principal SRL-uri. Diferența este reprezentată de celelalte forme de societăți, precum SA și alte tipuri de persoane juridice.

Construcțiile, transporturile și software-ul, printre domeniile cu cele mai multe firme nou înființate în 2025

Construcțiile au fost domeniul în care s-au deschis cele mai multe firme noi anul trecut. Activitățile de realizare a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale au atras 6.545 de societăți nou create, fiind pe primul loc în clasamentul domeniilor.

Transporturile au rămas, de asemenea, o zonă importantă pentru noile afaceri. 3.955 de firme au fost înființate în activități de transport terestru de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă, iar alte 3.712 societăți au apărut în transporturile rutiere de mărfuri.

Comerțul a fost, de asemenea, una dintre opțiunile preferate pentru cei care pornesc o afacere. În 2025 au fost înregistrate 3.534 de firme noi în comerțul cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare, iar alte 3.174 de societăți au apărut în comerțul online și prin case de comenzi.

Un domeniu cu o prezență puternică în rândul noilor firme este tehnologia. Activitățile de realizare a software-ului la comandă au atras 3.494 de firme noi, plasând acest sector în topul domeniilor cu cele mai multe înființări. Totodată, consultanța în afaceri și managementul au atras 2.726 de firme noi.

HoReCa rămâne un sector important pentru antreprenorii români, cu 2.706 firme noi în domeniul restaurantelor. De asemenea, comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate cu produse alimentare, băuturi și tutun, a atras 2.457 de societăți noi, iar repararea și întreținerea autovehiculelor, 2.422.

Datele pe domenii de activitate nu pot fi comparate direct cu anii anteriori, deoarece de la 1 ianuarie 2025 a intrat în vigoare CAEN Rev. 3, iar entitățile existente trebuie să își actualizeze obiectul de activitate până la 25 septembrie 2026.

Bucureștiul și Ilfovul au concentrat aproape 30.000 de firme noi în 2025

Capitala și județul vecin au dominat clasamentul înființărilor de firme în 2025. În București au fost create 21.828 de societăți noi, iar în Ilfov alte 7.685, cele două zone însumând aproape 30.000 de firme într-un singur an.

Urmează apoi județul Cluj, cu 5.375 de societăți nou create. Timișul ocupă poziția a patra, cu 4.762, fiind urmat de Iași, cu 3.978 de firme noi.

La polul opus, județele cu cele mai puține firme nou înființate în 2025 au fost Covasna, cu 410 societăți, Harghita, cu 606 firme, și Ialomița, cu 651 de societăți noi. În clasamentul județelor cu cel mai redus număr de înființări urmează Tulcea, cu 683 de firme, și Mehedinți, cu 685 de societăți nou create.

Câte firme noi s-au înființat în România în ultimii 10 ani

Datele privind firmele înființate în perioada 2015 - 2025 arată că numărul societăților nou create a crescut semnificativ în ultimul deceniu, dar o mare parte dintre acestea nu mai sunt active în prezent. Dacă în 2015 erau înregistrate 64.959 de firme noi, în 2025 numărul acestora a ajuns la 100.744, cu peste 35.000 mai multe societăți față de acum zece ani.

Cea mai puternică perioadă de creștere a numărului de firme noi a fost în intervalul 2017 - 2022. După pragul de aproape 100.000 de societăți noi atins în 2017, numărul înființărilor s-a menținut la un nivel ridicat până în 2019. În 2020, anul pandemiei COVID-19, numărul firmelor nou create a scăzut la 80.190.

Revenirea a fost rapidă în anii următori, iar recordul perioadei analizate a fost atins în 2022, când au fost înființate 116.444 de firme. Ulterior, numărul noilor societăți a scăzut la 99.561 în 2023 și 93.128 în 2024, pentru ca în 2025 să revină peste pragul de 100.000 de firme.

Totodată, dintre firmele înființate în 2015, aproape 38.400 nu mai sunt active în prezent, ceea ce reprezintă o rată de dispariție de 59,1%.

Sursă foto: identitate.ro

În următorii ani, rata de dispariție scade treptat: 52,2% pentru firmele înființate în 2016, 50,9% pentru cele din 2017 și 2018, respectiv 46% pentru firmele create în 2019.

Pentru companiile înființate în 2020, rata de dispariție este de 43,9%, iar pentru cele create în 2021, de 41,6%. În cazul firmelor din 2022, procentul este de 37,8%.

Dintre societățile înființate în 2024, 25,6% nu mai sunt active, iar pentru firmele create în 2025, rata este de 10,5%, acestea având cel mai scurt interval de timp pentru a-și schimba statutul.

Conform platformei, deși înmatriculările de societăți au scăzut cu 10% în primul semestru din 2026, de la 46.428 la 41.810, numărul PFA-urilor a crescut cu 45%, ajungând la 30.037, față de 20.681 în aceeași perioadă din 2025. În total, numărul înregistrărilor la Registrul Comerțului este în creștere, ceea ce arată că antreprenorii au ales mai des alte forme de organizare, precum PFA-urile, în locul societăților.

Metodologie: Datele privind identificarea și statutul firmelor (data înființării, cod CAEN, sediu și stare fiscală) provin din registrul contribuabililor ANAF. Informațiile financiare sunt preluate din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor prin portalul de date deschise data.gov.ro, într-un format destinat prelucrării și analizei. Datele au fost verificate prin raportare la buletinele statistice ale ONRC.

Analiza include doar societăți comerciale cu personalitate juridică (SRL, SA și alte forme), înregistrate în anul respectiv. Nu sunt incluse PFA-urile, întreprinderile individuale sau familiale și nici punctele de lucru ori sediile secundare. Numărul firmelor reprezintă înmatriculările brute, adică toate societățile create într-un an, indiferent dacă ulterior au fost radiate sau declarate inactive.