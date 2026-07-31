HP integrează soluția OpenAI Frontier în aplicațiile destinate companiilor

Colosul american HP Inc. a anunțat un parteneriat cu firma de inteligență artificială OpenAI, în urma căruia platforma Frontier este integrată în inițiativele globale dedicate „Future of Work”.

Compania susține că este printre primele care adoptă platforma Frontier pentru a-și accelera procesul de transformare, conform unui comunicat transmis, vineri, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

„Alături de OpenAI avem oportunitatea de a regândi fundamental modul în care inteligența artificială poate oferi rezultate mai bune. Prin utilizarea platformei Frontier, HP intenționează să creeze o experiență unitară în toate punctele de interacțiune – în magazine, prin parteneri, în chat sau pe canale audio – oferind clienților și partenerilor modalități mai rapide de a obține răspunsuri, de a finaliza fluxurile de lucru de rutină și de a rezolva totul mai rapid. Această inițiativă reflectă strategia noastră în materie de AI, de a genera rezultate concrete, la scară largă”, a declarat Prakash Arunkundrum, Chief Strategy and Transformation Officer în cadrul HP Inc.

Deși cazurile concrete de utilizare vor continua să fie rafinate și extinse pe măsură ce parteneriatul strategic evoluează, obiectivul companiei este implementarea unor soluții bazate pe inteligență artificială în domenii precum:

soluții și experiențe dedicate clienților și partenerilor ;

; informații și rapoarte bazate pe telemetria clienților, generate prin Workforce Experience Platform (WXP), soluția de referință a HP;

bazate pe telemetria clienților, generate prin Workforce Experience Platform (WXP), soluția de referință a HP; creșterea productivității angajaților;

angajaților; dezvoltarea de software.

„HP ne demonstrează cum arată transformarea unei organizații atunci când inteligența artificială devine un nou strat operațional, conectată la sistemele și fluxurile de lucru deja active”, a declarat Denise Dresser, Chief Revenue Officer în cadrul OpenAI.

Gigantul IT american spune că a explorat integrarea platformei OpenAI începând cu luna februarie a anului acesta.

Compania a mai dezvăluit și că dezvoltă o gamă de dispozitive AI agentice (Agentic AI Devices), concepute pentru a se integra perfect în fluxurile de lucru existente și pentru a crește eficiența angajaților, ca parte a inițiativei „Future of Work”.

HP are operațiuni în peste 180 de țări și oferă dispozitive, software, servicii și abonamente inovatoare, bazate pe inteligență artificială, care stimulează dezvoltarea afacerilor și împlinirea profesională.