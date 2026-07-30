Zuckerberg: În 5 ani, miliarde de oameni vor avea un agent AI personal care va lucra permanent pentru ei

Miliarde de oameni ar putea folosi, în următorii cinci ani, agenți personali de inteligență artificială care le cunosc obiectivele și lucrează permanent în numele lor, estimează Mark Zuckerberg, fondatorul și directorul general al Meta, compania care deține Facebook, Instagram, WhatsApp și Messenger.

Agenții AI ar putea administra inclusiv finanțele, sănătatea, relațiile personale sau activitățile unei gospodării, potrivit declarațiilor făcute de Zuckerberg în conferința trimestrială cu investitorii Meta.

„Cred că este extrem de puțin probabil ca, peste cinci ani, să nu avem miliarde de oameni care folosesc un agent personal ce le înțelege obiectivele și lucrează în numele lor, 24 de ore din 24, pentru a le îndeplini”, a declarat șeful Meta.

WhatsApp ar putea deveni interfața principală pentru agenții AI

În scenariul descris de Zuckerberg, utilizatorii nu vor mai apela la AI doar pentru a primi răspunsuri, a genera texte sau a căuta informații.

Agenții vor putea executa acțiuni și vor colabora cu alte sisteme AI pentru a îndeplini obiectivele stabilite de utilizator.

Directorul Meta consideră că WhatsApp și celelalte servicii de mesagerie ale companiei vor deveni tot mai importante pe măsură ce oamenii vor începe să interacționeze simultan cu mai mulți agenți AI.

WhatsApp este deja principala platformă prin care utilizatorii accesează Meta AI, susține Zuckerberg.

Pentru companii, schimbarea ar putea însemna că o parte tot mai mare a relației cu clienții se va desfășura nu între oameni și aplicații, ci între agenții AI ai consumatorilor și sistemele automate ale firmelor. Un agent personal ar putea, spre exemplu, să caute produse, să compare prețuri, să facă rezervări, să negocieze condiții sau să plaseze comenzi, în funcție de preferințele și bugetul proprietarului.

Peste un milion de firme folosesc deja agenții Meta

Meta a lansat în acest an agenți AI pentru companii pe WhatsApp și Messenger. Aceștia au fost adoptați până acum de peste un milion de firme, conform datelor prezentate de companie.

Agenții pot răspunde clienților, identifica potențiali cumpărători, programa întâlniri, procesa comenzi și transfera solicitările mai complexe către angajați.

Meta a anunțat anterior că soluțiile vor putea fi conectate cu platforme externe precum Shopify și Zendesk și intenționează să introducă abonamente plătite pentru anumite funcționalități.

Compania încearcă astfel să se poziționeze între firme și clienții lor, folosind WhatsApp, Messenger și Instagram drept infrastructură pentru noua economie bazată pe agenți AI.

Meta vrea să vândă „inteligență”, nu doar putere de calcul

Zuckerberg le-a transmis investitorilor că vânzarea serviciilor de inteligență artificială ar putea aduce marje de profit mai mari decât furnizarea directă a puterii de calcul.

„Credem că va continua să existe o marjă semnificativ mai mare din vânzarea inteligenței decât din vânzarea directă a puterii de calcul, dar considerăm că există o oportunitate importantă și pentru vânzarea de putere de calcul”, a spus directorul Meta.

Agenții personali ar urma să devină „fundația următorului val de produse și surse de venituri” ale companiei, potrivit acestuia.

Pentru dezvoltatorii de software și startup-uri, apariția unei asemenea piețe poate deschide oportunități în domenii precum:

conectarea agenților AI cu magazine, servicii financiare și platforme de rezervări;

securizarea identității și a plăților executate de agenți;

administrarea permisiunilor și a datelor personale;

monitorizarea și auditarea deciziilor luate automat;

dezvoltarea unor agenți specializați pentru anumite industrii.

În același timp, companiile ar putea fi nevoite să își adapteze site-urile, magazinele online și sistemele de relații cu clienții astfel încât acestea să poată fi accesate și utilizate direct de agenți AI.

Pariul AI consumă însă sume uriașe

Strategia presupune investiții masive în cipuri, centre de date și energie.

Fluxul de numerar disponibil al Meta a scăzut la 784 de milioane de dolari în ultimul trimestru, de la 8,55 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului precedent, pe fondul investițiilor în infrastructura AI, potrivit datelor citate de TechCrunch.

În paralel, divizia Reality Labs, care dezvoltă ochelarii inteligenți și dispozitivele de realitate virtuală ale Meta, a pierdut aproximativ 4,6 miliarde de dolari în trimestrul analizat. Pierderile cumulate ale diviziei au ajuns la aproximativ 88 de miliarde de dolari.

Meta dezvoltă și modelul Muse Spark, care poate coordona mai mulți subagenți AI în paralel. Compania vrea să integreze tehnologia în Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp și ochelarii săi inteligenți.

Meta nu este singura companie care mizează pe această direcție. Google dezvoltă agenți personalizați integrați în serviciile sale, iar instrumentele de programare autonome ale Anthropic sunt deja utilizate de dezvoltatori.

Miza competiției nu mai este, astfel, doar construirea celui mai performant chatbot, ci controlul agentului digital care va acționa permanent în numele utilizatorului.