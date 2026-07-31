Oracle, parteneriat cu Google Cloud pentru integrarea modelelor Gemini în aplicații pentru întreprinderi

Oracle și Google Cloud și-au extins parteneriatul pentru a aduce modelele Gemini de la Google în portofoliul extins de aplicații pentru întreprinderi al gigantului american, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Colaborarea se bazează pe accesul pe care companiile îl au deja la modelele Gemini prin Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Enterprise AI și va face aceste modele disponibile și în Oracle AI Agent Studio for Fusion Applications, o platformă completă de dezvoltare care le permite organizațiilor să creeze, să conecteze, să execute și să opereze automatizări bazate pe AI și aplicații agentice, folosind agenți reutilizabili dezvoltați de Oracle, de parteneri și de terți. În plus, Oracle intenționează să utilizeze modelele Gemini pentru scenarii de utilizare a AI integrate în Oracle Fusion Applications și Oracle NetSuite.

„Organizațiile din întreaga lume se bazează pe stack-ul AI complet al Google Cloud pentru a susține fluxuri de lucru și agenți esențiali pentru activitatea lor. Extinderea parteneriatului nostru cu Oracle facilitează utilizarea Gemini în aplicațiile și fluxurile de lucru agentice pe care organizațiile se bazează pentru a automatiza procese, a accelera luarea deciziilor și a obține rezultate concrete”, a declarat Satish Thomas, Vice President, Google Cloud.

„Parteneriatul nostru cu Oracle aduce cele mai performante modele AI ale Google direct în fluxurile de lucru ale aplicațiilor esențiale pe care companiile din întreaga lume le folosesc în fiecare zi. Împreună, le oferim companiilor o modalitate simplă de a utiliza soluții AI puternice și eficiente din punctul de vedere al costurilor, direct acolo unde sunt luate deciziile de business”, a declarat Kevin Ichhpurani, President, Global Partner Ecosystem, Google Cloud.

Prin accesul la modelele Google în Oracle AI Agent Studio, clienții și partenerii au acum mai multe opțiuni atunci când dezvoltă agenți nativi pentru Fusion și aplicații agentice, precum și acces la capabilități multimodale extinse. De exemplu, aceștia vor putea utiliza Gemini 3.1 Flash-Lite, un model de înaltă eficiență, conceput pentru un raport optim cost-performanță, și Gemini 3.5 Flash, destinat raționamentului mai complex și sarcinilor specializate, inclusiv creării de materiale video și prezentări, alături de modele furnizate de alți lideri din industrie.

„Pentru a obține cele mai bune rezultate de business, organizațiile au nevoie de flexibilitatea de a alege modelul AI cel mai potrivit pentru fiecare problemă. Prin integrarea Gemini în Oracle AI Agent Studio for Fusion Applications, le oferim clienților și partenerilor mai multe opțiuni pentru a crea și extinde agenți și aplicații agentice capabile să analizeze provocări de business complexe, din lumea reală. Oracle Fusion Applications transformă apoi acest proces de raționament în acțiuni, prin fluxuri de lucru controlate, aprobări și tranzacții”, a declarat Chris Leone, Executive Vice President, Applications Development, Oracle.

Oracle vrea să utilizeze modelele Gemini pentru scenarii de utilizare a AI integrate în Oracle Fusion Applications și NetSuite. În fiecare caz, compania va folosi modelele AI Google acolo unde poate oferi un raport optim cost-performanță pentru nevoile specifice ale clienților.

„AI se află în centrul modului în care clienții utilizează și experimentează NetSuite, iar alegerea modelului potrivit pentru fiecare scenariu este esențială pentru a-i ajuta să obțină mai multă valoare din AI. Pe măsură ce evaluăm diferite scenarii de utilizare a AI în NetSuite, colaborăm cu furnizori de modele lingvistice de mari dimensiuni de top, precum Gemini de la Google, pentru a-i ajuta pe clienți să obțină o vizibilitate mai bună asupra activității, să automatizeze procese și să treacă de la informații la acțiune direct în NetSuite”, a declarat Evan Goldberg, Founder and Executive Vice President, Oracle NetSuite.

Oracle oferă suite integrate de aplicații, alături de o infrastructură sigură și autonomă în Oracle Cloud.

Google Cloud oferă un stack AI, care include infrastructură, modele de top precum Gemini, capabilități de gestionare a datelor, soluții de securitate multicloud, instrumente și platforme pentru dezvoltatori, precum și agenți și aplicații, care le permite organizațiilor să își transforme afacerea pentru Era Agentică.