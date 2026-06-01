Colosul comerțului online românesc, eMag, pe pierderi tot mai mari. Mai puțini angajați

Compania Dante International, care deține cel mai mare business de comerț online din România, eMag, a ieșit pe pierderi și în anul 2025, aproape duble față de 2024, în timp ce numărul de angajați a scăzut, potrivit datelor publicate recent de Ministerul Finanțelor.

În 2025, firma eMag a obținut venituri de 8,96 miliarde de lei (în scădere cu 1,15% față de anul 2024) și a ieșit pe pierderi de 370,68 milioane de lei (cu 93,6% mai mai decât în anul 2024), conform datelor oficiale.

De asemenea, numărul de angajați ai companiei Dante International a scăzut de la 3191 în anul 2024 la 2889 în anul 2025. Astfel, personalul firmei s-a diminuat cu 302 oameni, reprezentând o reducere de 10% în 2025 față de 2024. În aprilie 2026, compania de e-commerce deținută de fondul de investiții sud-african Naspers, a anunțat disponibilizarea unui procent de 3% din angajați, ceea ce înseamnă că aproximativ 100 de oameni au mai plecat din firmă în 2026.

„În ultimii ani, Grupul eMAG a crescut accelerat, ajungând la peste 11 milioane de descărcări ale aplicației, 7 milioane de clienți și peste 64.000 de selleri activi. Această dimensiune vine cu responsabilitatea construirii unui business sustenabil financiar pe termen lung, dar și organizat eficient, față de milioanele de clienți, miile de selleri și parteneri la nivel regional. Din acest motiv, am fost nevoiți să luăm decizia de a ne reorganiza intern.

Concret, această reorganizare presupune reducerea echipei cu un procent de aproximativ 3%, măsură care vizează roluri din mai multe departamente ale organizației. Colegii afectați au tot sprijinul nostru în această perioadă. Întotdeauna ne-am propus să dezvoltăm un ecosistem regional, iar acest lucru nu se schimbă. Ponderea sectorului de e-commerce în SEE ajugând la 11% din total piață retail, în timp ce piețele avansate sunt la aproape 40%. Acest ecart ne indică potențialul ridicat de creștere al sectorului, lucru ce ne determină să rămânem dedicați piețelor în care activăm”, au afirmat reprezentanții eMAG, în aprilie 2026.

La finalul lunii aprilie 2026, Irina Pencea, care ocupa poziția de general manager pentru România, Bulgaria și Ungaria al eMAG, a plecat din companie. Firma a transmis că decizia ei a fost „una personală” și că a marcat „încheierea unui ciclu de 4 ani în care a condus operațiunile celei mai mari platforme de comerț online din regiune”.

Reamintim că, de la 1 ianuarie 2026, Guvernul Bolojan a introdus așa-numita „taxă Temu”, de 25 de lei, plătită de consumatori pentru fiecare colet adus din afara Uniunii Europene, care are o valoare sub 150 EUR. Ministerul Finanțelor a susținut că măsursa, introdusă prin Legea nr. 239/2025 (Pachetul 2 fiscal), „are un scop fiscal și de reglementare a fluxurilor de comerț electronic, într-un context în care volumele acestor importuri au crescut semnificativ în ultimii ani”.

eMAG a fost fondat în anul 2001, de Radu Apostolescu, Dan Teodosescu și Bogdan Vlad. Magazinul online românesc a crescut destul de rapid mai ales după ce pachetul majoritar de acțiuni a fost cumpărat de Asesoft Distribution, companie controlată atunci de Iulian Stanciu și de omul de afaceri Sebastian Ghiță, de numele căruia sunt legate o și serie întreagă de controverse. În anul 2012, eMag a fost preluat (70%) de fondul de investiții sud-african Naspers. Dintre cei 3 fondatori ai magazinului online, Radu Apostolescu a rămas ultimul în companie. În 2014 și el și-a vândut ultimul pachet de acțiuni, de 8,4%, către Naspers și Iulian Stanciu. Pe lângă fondul de investiții Naspers, doar Iulian Stanciu a mai rămas acționar (minoritar) în eMag.

În 2021, Tudor Manea a preluat funcția de CEO al grupului eMAG de la Iulian Stanciu, care a trecut atunci pe o poziție de președinte executiv. De asemenea, în 2023, Irina Pencea a fost numită general manager al magazinului online eMAG, iar în aprilie 2026 ea a demisionat.

Principalele afaceri ale companiei Dante International sunt eMag, Fashion Days, Freshful. De asemenea, eMag a preluat și platforma de telefoane second-hand Flip.ro. În 2024, eMag a vândut platforma de livrări Tazz către Wolt, companie finlandeză deținută de americanii de la DoorDash.