Proprietarul Froo, vândut canadienilor, pentru 8,48 miliarde dolari, cu tot cu rețeaua de magazine din România

Compania canadiană Alimentation Couche-Tard, unul dintre cei mai mari operatori mondiali de magazine de proximitate și benzinării, a ajuns la un acord pentru preluarea grupului polonez Żabka, care operează în România rețeaua de magazine Froo.

Canadienii vor lansa o ofertă pentru cumpărarea tuturor acțiunilor Żabka, tranzacția evaluând grupul la aproximativ 32,62 miliarde de zloți, echivalentul a 8,6 miliarde de dolari.

Pentru a putea fi finalizată, preluarea trebuie autorizată inclusiv de Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe din România.

Proprietarii a 57% din Żabka au acceptat deja oferta

Oferta publică voluntară va fi lansată prin Circle K Polska, subsidiară deținută integral de grupul canadian, la un preț de 32 de zloți, echivalentul a aproximativ 8,48 dolari, pentru fiecare acțiune Żabka.

Acționari care controlează împreună aproximativ 57% din acțiunile grupului polonez au semnat angajamente irevocabile prin care au acceptat să își vândă participațiile în cadrul ofertei.

Printre aceștia se numără fondurile de investiții CVC Capital Partners și Partners Group, precum și mai mulți manageri importanți ai Żabka.

Managerii vor vinde toate acțiunile Żabka pe care le dețin și vor reinvesti o parte importantă din banii încasați în acțiuni Alimentation Couche-Tard.

Tranzacția ar urma să fie finanțată prin împrumuturi garantate, aranjate de J.P. Morgan, alături de National Bank of Canada Capital Markets și Bank of Nova Scotia.

În cazul în care va fi finalizată, aceasta va fi cea mai mare achiziție din istoria Alimentation Couche-Tard.

Tranzacția trebuie aprobată și în România

Preluarea depinde de obținerea mai multor aprobări din partea autorităților de reglementare.

Companiile menționează, printre condițiile tranzacției:

aprobarea Comisiei Europene sau a autorității poloneze pentru concurență;

autorizarea din partea Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe din România;

aprobarea Comisiei Europene în baza Regulamentului privind subvențiile străine.

Avizul autorităților române este necesar deoarece Żabka operează pe piața locală prin rețeaua de magazine Froo.

Documentul complet al ofertei ar urma să fie verificat de Autoritatea poloneză de supraveghere financiară, iar perioada de acceptare este programată să înceapă în jurul datei de 26 august 2026.

Oferta va rămâne deschisă inițial timp de 30 de zile, însă perioada poate fi prelungită.

Dacă sunt obținute toate aprobările, tranzacția ar putea fi finalizată până cel târziu în decembrie 2026.

În cazul în care ajunge să controleze cel puțin 95% din drepturile de vot, compania canadiană intenționează să cumpere forțat acțiunile rămase și să retragă Żabka de la Bursa de Valori din Varșovia.

Ce se întâmplă cu magazinele Froo din România

Alimentation Couche-Tard susține că intenționează să păstreze conducerea Żabka, mărcile grupului, modelul antreprenorial de franciză și expertiza locală.

Prin urmare, compania nu a anunțat schimbarea numelui magazinelor Froo sau transformarea acestora în magazine Circle K.

Pentru rețeaua din România, intrarea într-un grup internațional mai mare ar putea aduce resurse suplimentare pentru extindere, logistică, tehnologie și dezvoltarea modelului de franciză.

Compania canadiană spune că vrea să valorifice experiența Żabka în domenii precum produsele alimentare, interacțiunea digitală cu clienții, programele de loialitate, mărcile proprii, lanțurile de aprovizionare și logistica.

Alex Miller, președintele și directorul general al Alimentation Couche-Tard.

„Żabka a construit una dintre cele mai impresionante afaceri europene din sectorul magazinelor de proximitate, combinând o ofertă puternică pentru clienți cu un model antreprenorial de franciză, o platformă operațională disciplinată și un istoric solid de creștere”, a declarat Alex Miller, președintele și directorul general al Alimentation Couche-Tard.

Compania canadiană susține că va sprijini dezvoltarea în continuare a Żabka și a rețelei sale de francizați.

„Împreună, vom fi mai bine poziționați pentru a accelera creșterea, pentru a continua investițiile în oameni și capabilități și pentru a crea o valoare și mai mare pentru clienți, francizați și comunități”, a declarat Tomasz Blicharski, director de strategie și dezvoltare și viitor director general al Żabka Group.

Żabka are peste 13.000 de magazine în Polonia și România

Żabka a fost fondată în anul 1998, are sediul în orașul polonez Poznań și este listată la Bursa de Valori din Varșovia din octombrie 2024.

La sfârșitul lunii iunie 2026, grupul opera peste 13.000 de magazine în Polonia și România.

Rețeaua deservește aproximativ 4,3 milioane de tranzacții pe zi, iar canalele digitale ale grupului au circa 11,7 milioane de utilizatori.

Modelul Żabka este construit în jurul unor magazine de cartier compacte, cu o suprafață medie de aproximativ 65 de metri pătrați, amplasate în zone urbane, suburbane și rurale.

Pe lângă magazinele Żabka din Polonia și Froo din România, grupul operează:

magazinele autonome Żabka Nano, fără personal;

serviciul de livrare de mâncare Maczfit;

platforma pentru meniuri și diete Dietly;

serviciile de cumpărături alimentare Jush! și Delio.

Mai multe informații despre grup sunt disponibile pe site-ul Żabka Group.

Żabka a avut venituri de 7,4 miliarde de dolari

În perioada de 12 luni încheiată la 31 martie 2026, Żabka a înregistrat venituri de aproximativ 7,4 miliarde de dolari.

Grupul a raportat un EBITDA ajustat de circa 1,1 miliarde de dolari și un profit net de aproximativ 294 de milioane de dolari.

După tranzacție, Alimentation Couche-Tard și Żabka ar avea împreună venituri anuale calculate pro forma de aproximativ 83,9 miliarde de dolari și un EBITDA ajustat de circa 7,8 miliarde de dolari.

Cumpărătorul estimează că integrarea Żabka ar putea genera economii și venituri suplimentare de aproximativ 250 de milioane de dolari, care ar putea fi obținute integral până în al treilea an de la finalizarea tranzacției.

Cine este compania canadiană care vrea să cumpere Żabka

Alimentation Couche-Tard este un grup canadian care operează magazine de proximitate și benzinării în 27 de țări și teritorii.

Compania are aproape 17.300 de magazine, dintre care aproximativ 13.200 comercializează și carburanți, și folosește în principal mărcile Couche-Tard și Circle K.

Grupul are circa 145.000 de angajați și o prezență importantă în Statele Unite, Canada, Scandinavia, țările baltice, Irlanda, Belgia, Germania, Țările de Jos și Polonia.

În Polonia, compania deține deja aproape 400 de benzinării Circle K, care comercializează carburanți, alimente, băuturi și alte produse de proximitate.

Prin preluarea Żabka, canadienii ar obține o platformă extinsă de magazine de cartier și servicii digitale în Europa Centrală și de Est.

Mai multe informații despre cumpărător și tranzacție sunt disponibile pe site-ul Alimentation Couche-Tard.