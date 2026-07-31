Airbus vrea să cumpere 6 furnizori spanioli de piese pentru avioane. Tranzacția este analizată și în România

Airbus Atlantic, companie a grupului european Airbus, vrea să cumpere șase firme din Spania care produc componente pentru fuzelaje și aripi de avioane. Tranzacția a ajuns și în atenția Consiliului Concurenței din România, deoarece firmele vizate realizează venituri pe piața românească, iar grupul Airbus are trei filiale locale.

Consiliul Concurenței analizează achiziționarea de către compania franceză Airbus Atlantic SAS a următoarelor firme din Spania:

Mecanizaciones Aeronáuticas SA;

Himec Aero SL;

NMT Aerospace Machining SL;

Gepro Systems SL;

Orisol Montajes Avanzados SL;

Tratamientos y Procesos Finales Aeronáuticos SLU.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică.

Airbus Atlantic este divizia grupului Airbus specializată în producerea de aerostructuri și furnizează componente precum aripi, fuzelaje, piloni, nacele și ampenaje.

Companiile spaniole care urmează să fie preluate produc piese pentru fuzelaje și aripi. Acestea nu au filiale în România, dar realizează cifră de afaceri pe piața locală, conform autorității române de concurență.

Operațiunea urmărește consolidarea capacităților Airbus în domeniul prelucrării pieselor aeronautice complexe și creșterea rezilienței lanțului său industrial, în contextul în care producătorul european încearcă să mărească ritmul de producție a aeronavelor.

Airbus Atlantic estimează pentru anul 2026 un volum de afaceri de aproximativ 6,3 miliarde EUR și are circa 16.000 de angajați în cinci țări, potrivit informațiilor publicate de companie.

La nivelul întregului grup, Airbus lucrează cu peste 18.000 de furnizori, iar aproximativ 80% din valoarea produselor sale provine din piața furnizorilor. Volumul achizițiilor externe ale grupului s-a ridicat la 53 de miliarde EUR în anul 2023.

Airbus are trei companii în România

Grupul european este prezent în România prin trei filiale care activează în producția aeronautică și în serviciile de întreținere, reparații și revizii generale:

Airbus Aerostructures SRL;

Airbus Helicopters Romania SA;

Airbus Defence and Space Romania SRL.

Airbus Aerostructures produce la Ghimbav componente pentru aeronave, în timp ce Airbus Helicopters Romania desfășoară activități de mentenanță, reparații și modernizare a elicopterelor.

Airbus Defence and Space Romania participă inclusiv la proiecte europene din domeniul securității și apărării. Compania este, de exemplu, implicată într-unul dintre proiectele selectate pentru finanțare în anul 2026 prin Fondul European de Apărare.

De ce este analizată achiziția în România

Deși cumpărătorul este o companie din Franța, iar firmele preluate sunt din Spania, tranzacția trebuie notificată și autorizată în România deoarece companiile implicate desfășoară activități economice și realizează venituri pe piața locală.

Consiliul Concurenței urmează să stabilească dacă operațiunea este compatibilă cu un mediu concurențial normal și dacă ar putea afecta concurența de pe piața românească.

Analizarea unei tranzacții nu înseamnă că autoritatea a identificat deja probleme concurențiale. Este etapa legală prin care Consiliul verifică efectele posibile ale concentrării economice înainte de finalizarea acesteia.