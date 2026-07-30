Fondul Mozaik, co-fondat de Sacha Dragic (Superbet), dezvoltă o mare rețea de săli de fitness low-cost

Fondul de investiții Mozaik Investments, co-fondat de omul de afaceri Sacha Dragic, care controlează colosul românesc de pariuri sportive Superbet, mai cumpără 5 săli de fitness, cu scopul de a dezvolta o mare rețea de profil cu prețuri accesibile (low-cost) pentru consumatorii români.

Mozaik Investments deține firma de proiect M-Ventures, care a cumpărat acum City Gym, un mic lanț cu 5 săli de fitness la Bacău, Focşani şi Roman, potrivit scrie ZF.

City Gym operează pe firma ADI & COSMIN FIT S.R.L., din comuna băcăuană Mărgineni. Înainte de această tranzacție, firma este deținută de Irina Iulia Ciorcilă (80%) și Adrian Cosmin Ciorcilă (20%), conform datelor oficiale colectate de ListăFirme.

Cele 5 săli de fitness cumpărate acum vor fi incluse în rețeaua Urban Fitness, pe care o deține M-Ventures (Mozaik). Anterior, Mozaik a cumpărat și lanțul No1 Fitness, pe care l-a integrat sub brandul Urban Fitness. În paralel, Urban Fitness dezvoltă încă 5 „gym-uri” la Timişoara şi Constanţa.

Investiția inițială în această afacere a fost de 8 milioane de euro.

Până la finalul anului 2026, Mozaik Investments vrea să ajungă cu lanțul său de sășli de fitness la 25 de unități, cu o țintă totală de 100 de săli în următorii 5-6 ani.

Potrivit Profit.ro, primele săli vor fi în București (primele 5 locații deja active), Bacău, Timișoara, Constanța, Focșani, Roman, urmate de Oradea, Buzău, Brașov și altele.

Investițiile în sălile de fitness sunt coordonate de Dan Fărcășanu, partener în cadrul fondului de investiții Mozaik Investments. În perioada 2017-2022, el a activat în fondul de investiții polonez Resource Partners, ocupând și poziția de country director pentru România. Din 2014, fondul Resource Partners a cumpărat, treptat, lanțul de săli de fitness WorldClass România de la Dumitru și Maria Velenza, iar în 2022 polonezii l-au vândut către holdingul African Industries Group (AIG.

„Piața de fitness din România este încă subdezvoltată comparativ cu media europeană, iar acest decalaj creează o oportunitate importantă pentru un model de business bazat pe accesibilitate, conceptul de proximitate, automatizare și tehnologie și o experiență de calitate pentru membri. Vedem o oportunitate semnificativă de creștere în zona de low cost. Ne propunem să dezvoltăm Urban Fitness într-un ritm accelerat, printr-o combinație de achiziții și deschideri de noi cluburi, cu obiectivul de a dubla rețeaua de la an la an și de a construi unul dintre cei mai importanți jucători naționali din industrie”, a declarat Dan Fărcășanu,citat de Profit.ro.

Firma de investiții Mozaik Investments, cu birouri în Austria și România, a fost înființată de Roland Haas, Juraj Koman și Sacha Dragic. În 2023, fondul de investiții Mozaik II, gestionat de firma menționată, a obținut capital în valoare de 25 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României. Dimensiunea totală a acestui fond este de 52 de milioane de euro, potrivit datelor oficiale comunicate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Mozaik II este un fond de private equity generalist, care și-a propus să investească în 7-9 firme, cu precădere din sectoare precum:

retail și distribuție specializată,

healthcare,

producția alimentară și comerțul cu amănuntul,

logistica,

servicii financiare,

tehnologie.

În iulie 2025, Mozaik Investments a cumpărat o participație majoritară în cadrul Genesis College, instituție privată de învățământ amplasată în nordul Bucureștiului. Anterior, un fond Mozaik a investit și în alte afaceri românești cunoscute: lanțul de cafenele 5 to Go, festivalul Untold și aplicația financiară Pago.