eMAG mizează pe AI: Gigantul de comerț online alocă zeci de milioane de EUR pentru inteligență artificială

Grupul eMAG a anunțat miercuri, la o conferință de presă la care a participat și StartupCafe.ro, că alocă un buget de 1,2 miliarde de lei (circa 230 milioane EUR) în principal pentru infrastructura logistică și de livrare, AI și servicii financiare, în anul fiscal 2027.

Anul fiscal 2027 a început pe 1 aprilie 2026 și se încheie la 31 martie 2027.

În jur de 200 de milioane de lei (circa 40 milioane EUR) din cele 1,2 miliarde de lei vor merge către zona de inteligență artificială, a anunțat Tudor Manea, CEO-ul grupului eMAG.

„Continuă investițiile. În anul fiscal următor ne-am propus să investim 1,2 miliarde de lei, mai mult decât am investit în anul trecut. Cam 700-800 de milioane de lei vor merge către logistică și infrastructura de livrare și, după aceea, vom investi în zona de AI vreo 200 de milioane de lei. După aceea, vom investi în zona de servicii financiare. Vedem un apetit foarte mare pentru ele și vom investi în continuare să le oferim clienților rate accesibile”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG Group.

El a mai spus că „potențialul regional este în continuare semnificativ, cu rate de crește de până la trei ori în următorii ani, raportat la rata de penetrare actuală de 11-12% din total retail. Pentru a valorifica acest potențial, ne vom concentra asupra proiectelor care folosesc inteligența artificială pentru a construi o experiență de shopping mai simplă, mai personală și mai eficientă pentru clienți“.

eMAG a plătit taxe de 1,3 miliarde de lei către statul român în anul fiscal 2026

Grupul eMAG a înregistrat o cifră de afaceri de 11,1 miliarde de lei și a plătit taxe de 1,3 miliarde de lei către statul român în anul fiscal 2026 (început la 1 aprilie 2025 și încheiat la 31 martie 2026).

La 25 de ani de la prima comandă înregistrată, eMAG spune că își afirmă poziția de platformă regională de comerț online, cu un ecosistem ce include aproximativ 9 milioane de clienți activi, 80.000 de parteneri și 100 de milioane de tranzacții anuale.

În regiune, 1 din 2 cumpărători online aleg eMAG. În România, platforma eMAG a generat vânzări de 10,6 miliarde de lei în 2025, în creștere cu 3,9% față de anul anterior. Numărul produselor comandate de pe platformă a ajuns la 87,2 milioane, cu 9,1% mai mult decât în anul precedent.

Traficul pe eMAG.ro a depășit pragul de 1 miliard de vizite în 2025, în creștere față de 968 de milioane în 2024. Gama de produse disponibile pentru clienți a continuat să se extindă, ajungând la 38 de milioane de oferte în România, în creștere cu 10 milioane față de anul anterior.

Inteligența artificială și antreprenorii din eMAG Marketplace

În 2025, sellerii eMAG Marketplace au listat 31 de milioane de produse noi cu ajutorul instrumentelor bazate pe AI, cu 50% mai multe decât în 2024. Numărul produselor listate în mai puțin de 24 de ore a crescut cu 157%, pe măsură ce AI-ul a accelerat procesul de listare.

Tot cu ajutorul inteligenței artificiale, tot mai mulți antreprenori folosesc eMAG Marketplace pentru a se dezvolta în regiune, printr-o listare cu traducere automată. În 2025, 8.084 de selleri au început să vândă cross-border, iar 3,7 milioane de produse noi au fost vândute prin acest canal.

Categoriile cu cele mai mari creșteri cross-border au fost:

fitness;

mobilier;

telefoane mobile;

sporturi;

accesorii auto.

Fulfilment by eMAG rămâne un instrument important pentru vânzători. Ofertele din FBE, care ajung la clienți de două ori mai repede decât în cazul celor expediate direct de sellerii care nu folosesc acest serviciu, în medie în 1,5 zile, au crescut cu 54%. Filtrul „Delivered by eMAG” a generat vânzări suplimentare de 50%, sspune eMAG.

În plus, prin programul „Deschide România”, eMAG aduce în platformă peste 2,5 milioane de produse locale de la producători români. Gigantul de comerț online spune că sellerii locali beneficiază de trei luni de Fulfilment by eMAG gratuit, credit de 50 de euro pentru Ads în fiecare țară, discount de 50% la comisioane și 0% taxe cross-border în primele 12 luni.

Cele mai importante categorii pentru produsele realizate pe plan local sunt decorațiunile pentru casă, îmbrăcămintea pentru bărbați, textilele pentru casă, moda pentru copii și mobilier.

Crește frecvența de cumpărare: comenzi de 19 produse per client

În 2025 un client a comandat, în medie, 19 produse pe an, în creștere față de 17,3 produse în anul anterior. Totodată, anul trecut, 1 din 4 clienți a cumpărat produse din mai mult de șase categorii, față de 22% în 2024 și 17% în 2021.

Peste 300.000 de clienți noi s-au abonat la Genius în ultimul an, serviciul care a ajuns la a ajuns la 1,5 milioane de utilizatori în România. Aceștia comandă recurent produse din categorii precum detergenți și produse de curățare, accesorii pentru telefoane mobile, produse pentru îngrijirea părului, suplimente alimentare, produse de igienă personală, scutece, produse de îngrijire a pielii, hrană pentru animale de companie, cafea și produse de machiaj.

În ceea ce privește serviciul de plată MyWallet, acesta este disponibil pentru peste 3 milioane români. În ultimul an, 400.000 de clienți au folosit serviciul cel puțin o dată. Preferată este opțiune de plată în patru rate egale pentru produse precum laptopuri, telefoane, televizoare, frigidere, mașini de spălat.

Planuri pentru dezvoltarea iZi,agent AI conversațional de cumpărături

eMAG a anunțat că înurmătoarea etapă, iZi, agent conversațional de cumpărături cu AI, va fi integrat în mai multe zone ale traseului de cumpărare, va permite interacțiuni multimodale,inclusiv prin imagini și voce, și va include opțiuni de plată directă, astfel încât clienții să poată finaliza achiziția fără să iasă din conversație.

Gigantul de comerț online spune că utilizatorii folosesc iZi mai ales ca asistent personal de cumpărături: în 60% dintre interacțiuni, aceștia nu au căutat un produs anume, ci au descris o nevoie, un buget, o ocazie sau persoana pentru care cumpără.

În medie, utilizatorii care folosesc iZi primesc 5,6 produse recomandate pe sesiune și adresează 2,6 întrebări pe sesiune. 5% dintre utilizatori comandă direct din chat, iar cele mai active categorii sunt Electro & Auto, unde specificațiile tehnice complexe sunt importante, și Beauty, unde personalizarea are un rol esențial.

