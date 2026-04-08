Demisie la vârful eMAG: Managerul pe România, Ungaria și Bulgaria pleacă din companie

Irina Pencea, General Manager pentru România, Bulgaria și Ungaria al gigantului de comerț online eMAG, a anunțat că iese din companie la sfârșitul acestei luni.

Ea a scris, într-o postare pe LinkedIn, că pleacă din poziția de conducere pentru a se pregăti „de o nouă etapă”.

„Fiecare schimbare a fost un pariu cu mine însămi, iar de fiecare dată am câștigat mai mult decât am riscat. E momentul pentru următorul meu pariu”, a scris Pencea.

Irina Pencea a intrat în eMAG în anul 2022 și a devenit General Manager eMAG România în anul 2023, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.

Decizia Irinei este una personală și marchează încheierea unui ciclu de 4 ani în care a condus operațiunile celei mai mari platforme de comerț online din regiune. Compania a transmis, într-o declarație către StartupCafe.ro, că îi mulțumește pentru leadership, dedicare și contribuția adusă dezvoltării ecosistemului. Continuitatea activității va fi asigurată de Tudor Manea, CEO-ul grupului eMAG.

„Irina a lăsat o amprentă reală asupra a ceea ce este eMAG astăzi. Sub conducerea sa, ne-am maturizat și am devenit o platformă și mai puternică, atât pentru cei 7 milioane de clienți, cât și pentru cei peste 64.000 de parteneri care construiesc alături de noi în regiune. Plecarea Irinei este o decizie strict personală asumată de comun acord și cu deplina noastră înțelegere. Hotărârea Irinei a fost luată independent de orice schimbare organizațională. Îi mulțumesc pentru tot ceea ce a construit și îi doresc tot ce e mai bun în ceea ce urmează. Planurile și obiectivele noastre rămân neschimbate, în continuare vom accelera potentialul de e-commerce al SEE. În prezent, ponderea e-commerce în regiune este 11%, în timp ce în vest este de aproximativ 40, așadar credem în potențialul de dezvoltare al piețelor noastre," declară Tudor Manea CEO Grup eMAG.

Concedieri la eMAG

Informația vine la mai puțin de o săptămână de când eMAG a anunțat că va face concedieri în perioada următoare, reducându-și echipa cu aproximativ 3%.

Măsura va afecta angajații din mai multe departamente, a transmis compania într-un răspuns oficial transmis redacției: „Concret, această reorganizare presupune reducerea echipei cu un procent de aproximativ 3%, măsură care vizează roluri din mai multe departamente ale organizației. Colegii afectați au tot sprijinul nostru în această perioadă”.

Compania de comerț online Dante International, care operează printre altele platformele eMAG și Fashion Days, a avut 3.191 de salariați în anul 2024, arată ultimele date disponibile la Ministerul Finanțelor.

Spre sfârșitul lunii martie 2026, eMAG a anunțat lansarea iZi, un agent de shopping bazat pe inteligență artificială, dezvoltat local, care promite să schimbe modul în care românii aleg produse pe internet.

Disponibil direct în platformă, iZi funcționează ca un consultant digital care răspunde în timp real la întrebări și construiește recomandări personalizate pornind de la criterii simple precum bugetul, categoria sau nevoile utilizatorului.