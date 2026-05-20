Șeful eMAG, despre concedierile din 2026: „A trebuit să facem niște alegeri”. Ce spune despre rolul AI-ului în disponibilizări

Directorul general (CEO) al grupului eMAG, Tudor Manea (foto), a explicat, miercuri, la o conferință de presă, motivele pentru care grupul a decis să disponibilizeze 3% din totalul angajaților săi la început de 2026.

Tudor Manea a spus că disponibilizările au venit după ce compania a observat scăderea consumului și a anticipat un context economic mai dificil în următorii ani. Potrivit lui, compania a început încă din vara anului trecut să pregătească măsuri pentru a face față unui posibil „șoc”.

„Anul trecut, în august, am văzut acest trend de scădere de consum venit din faptul că real income scade și am stat să ne gândim: trebuie să ne pregătim fiindcă o să urmeze niște ani, un an sau doi, în care lucrurile vor fi mai dificile. Și atunci, am început să ne gândim cum așezăm organizația astfel încât să reziste la un astfel de șoc. Astfel, în aprilie anul acesta am renunțat la 300 de oameni, cam 3% din total angajați. A trebuit să facem niște alegeri. Adică am investit mai mult în alte zone și mai puțin în alte zone. Zonele în care am ales să investim mai puțin au fost cele afectate”, a declarat CEO-ul eMAG la o conferință de presă în care a prezentat rezultatele financiare pe 2025 și planurile de dezvoltare ale grupului, la care a participat și StartupCafe.ro.

El a precizat că o parte dintre concedieri a avut loc în zona de offline, odată cu închiderea showroom-urilor, iar o altă parte a vizat zona de procesare de content.

„O zonă a fost cea de offline, am închis din showroom-uri. De ce am ales să închidem din showroom-uri? Nu vedeam soluții, showroom-urile vindeau mult electro-IT, eMAG vinde mult mai multe categorii și nu vedeam cum să ținem vânzările la un nivel bun. O altă zonă a fost cea de procesare de content, acolo am avut productivități venite din adopția de tehnologie foarte bune. După aceea, celelalte zone au fost relativ mici”, a explicat Manea.

Tudor Manea a precizat că eMAG nu are în vedere noi restructurări în 2026.

„Nu avem în plan în 2026 să mai facem restructurări, considerăm că organizația este pregătită pentru vremurile tulburi care sunt astăzi și lucrurile merg bine. Luna aprilie, luna mai, pentru noi au fost bune”, a spus el.

Întrebat dacă instrumentele bazate pe inteligență artificială au avut vreun rol în decizia de disponibilizare, CEO-ul eMAG a a spus că acestea au ajutat mai degrabă la eficientizarea muncii, astfel încât angajații rămași în anumite zone să nu resimtă o încărcare suplimentară.

„Aș zice că tool-urile de AI au ajutat ca oamenii care au rămas în zonele respective să nu simtă că e mai mult de muncă”, a declarat el.

Concedieri la eMAG: „Am fost nevoiți să luăm decizia de a ne reorganiza intern”

StartupCafe.ro a scris la începutul lunii aprilie că eMAG disponibilizează aproximativ 3% din angajați. Reprezentanții companiei au făcut atunci și câteva precizări:

„În ultimii ani, Grupul eMAG a crescut accelerat, ajungând la peste 11 milioane de descărcări ale aplicației, 7 milioane de clienți și peste 64.000 de selleri activi. Această dimensiune vine cu responsabilitatea construirii unui business sustenabil financiar pe termen lung, dar și organizat eficient, față de milioanele de clienți, miile de selleri și parteneri la nivel regional. Din acest motiv, am fost nevoiți să luăm decizia de a ne reorganiza intern. Concret, această reorganizare presupune reducerea echipei cu un procent de aproximativ 3%, măsură care vizează roluri din mai multe departamente ale organizației. Colegii afectați au tot sprijinul nostru în această perioadă. Întotdeauna ne-am propus să dezvoltăm un ecosistem regional, iar acest lucru nu se schimbă. Ponderea sectorului de e-commerce în SEE ajugând la 11% din total piață retail, în timp ce piețele avansate sunt la aproape 40%. Acest ecart ne indică potențialul ridicat de creștere al sectorului, lucru ce ne determină să rămânem dedicați piețelor în care activăm”, au transmis atunci reprezentanții eMAG.

În 2025, Grupul eMAG a înregistrat o cifră de afaceri de 11,1 miliarde de lei și a plătit taxe de 1,3 miliarde de lei către statul român.

În România, platforma eMAG a generat vânzări de 10,6 miliarde de lei în 2025, în creștere cu 3,9% față de anul anterior. Numărul produselor comandate de pe platformă a ajuns la 87,2 milioane, cu 9,1% mai mult decât în anul precedent.

Traficul pe eMAG.ro a depășit pragul de 1 miliard de vizite în 2025, în creștere față de 968 de milioane în 2024. Gama de produse disponibile pentru clienți a continuat să se extindă, ajungând la 38 de milioane de oferte în România, în creștere cu 10 milioane față de anul anterior.

