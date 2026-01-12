Nouă platformă Google pentru agenţi AI de cumpărături online

Pe măsură ce comercianții apelează tot mai mult la instrumente de inteligenţă artificială pentru a atrage clienţi şi a gestiona componente-cheie ale afacerii, Google vrea să se asigure că se află în centrul acestui ecosistem, transmite CNBC, citat de News.ro.

La deschiderea târgului anual organizat de Federaţia Naţională pentru Retail, duminică, Google a anunţat lansarea unei platforme denumite Universal Commerce Protocol (UCP). Compania îşi propune ca UCP să devină un standard de industrie, folosit de retaileri pentru agenţii lor AI şi sistemele aferente, de la descoperirea produselor şi cumpărare, până la asistenţa post-vânzare.

Google afirmă că protocolul open-source creează un sistem unificat care acoperă întregul parcurs de cumpărare, de la căutare până la plată, eliminând nevoia retailerilor de a-şi construi propriile instrumente şi de a conecta manual funcţiile disparate.

”Este foarte important să existe o abordare standardizată, astfel încât aceste soluţii să poată fi scalate şi toată lumea să fie pregătită pentru toate etapele procesului”, a declarat Vidhya Srinivasan, vicepreşedinte Google Ads şi Commerce. Ea a subliniat că firmele pot alege doar componentele dorite, păstrând flexibilitatea.

Comerţul electronic a devenit unul dintre principalele câmpuri de luptă în piaţa în plină expansiune a inteligenţei artificiale generative. Google concurează direct cu OpenAI, Perplexity şi Amazon, toate încercând să determine consumatorii să îşi înceapă călătoria de cumpărare în propriile aplicaţii şi servicii.

În septembrie, OpenAI a anunţat funcţia Instant Checkout, care permite achiziţionarea unor produse direct prin ChatGPT, compania percepând un comision pentru tranzacţiile intermediate. Protocolul său Agentic Commerce Protocol, dezvoltat în parteneriat cu Stripe, este de asemenea open-source şi ar putea concura cu UCP.

Perplexity a anunţat în mai un parteneriat cu PayPal pentru a permite utilizatorilor să cumpere produse, să rezerve călătorii sau bilete la concerte direct din chat, iar în noiembrie a precizat că va lansa un produs gratuit de shopping bazat pe agenţi AI pentru utilizatorii din SUA.

Amazon, la rândul său, a lansat anul trecut funcţia ”Shop Direct”, care permite navigarea produselor de pe site-urile altor branduri direct în platforma sa, inclusiv printr-un agent AI care poate cumpăra produse în numele utilizatorilor.

Potrivit unui raport publicat în octombrie de McKinsey, până în 2030 piaţa de retail ar putea reprezenta o oportunitate globală de 3.000–5.000 de miliarde de dolari datorită instrumentelor AI şi comerţului agentic.

Google a precizat că UCP a fost dezvoltat împreună cu companii precum Shopify, Etsy, Wayfair şi Target. Protocolul va susţine în curând o nouă funcţie de checkout, care va permite utilizatorilor să cumpere direct din AI Mode sau din aplicaţia Gemini. Plăţile vor putea fi efectuate prin Google Wallet, urmând ca în viitor să fie integrate şi alte metode, inclusiv PayPal. Google a mai precizat că UCP va fi compatibil cu alte protocoale existente.

Tot duminică, compania a prezentat funcţia Business Agent, care le permite consumatorilor să poarte conversaţii directe cu brandurile.

”Aceasta răspunde unui comportament nou al consumatorilor, orientat spre comerţ conversaţional”, a spus Srinivasan, adăugând că retailerii vor putea interacţiona cu utilizatorii pe platformele Google folosindu-şi propria voce de brand.

În paralel, Google continuă să îşi dezvolte afacerea de bază: publicitatea. Compania testează funcţia ”Direct Offers”, care va permite retailerilor să promoveze reduceri personalizate, precum 20% discount la un produs, atunci când un utilizator al chatbotului AI Mode îşi exprimă intenţia de cumpărare.

”Rolul nostru în acest ecosistem este acela de a conecta cererea cu oferta, iar publicitatea este una dintre modalităţi”, a concluzionat Srinivasan, subliniind că inovaţia în acest domeniu este o prioritate pentru Google.