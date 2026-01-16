Nou fond de 500 milioane EUR pentru startup-uri europene de tehnologie pentru apărare, lansat de investitori care au finanțat și antreprenori români

Startup-urile din statele NATO, inclusiv România, care dezvoltă tehnologii relevante pentru apărarea Europei, vor putea obține noi finanțări de capital de risc printr-un fond de investiții în valoare totală de 500 de milioane EUR, lansat oficial, vineri, de firma de investiții DTCP, care a oferit anterior sprijin și unor antreprenori români.

Project Liberty, lansat acum de firma germană de investiții DTCP, este un fond care intenționează să investească, în runde de finanțare de la serie A până la serie C, sume cu valoare medie de 20 de milioane de euro.

Investitorii vor căuta până la 30 de startup-uri de tehnologie din statele NATO și țări partenere, inclusiv Israel, care dezvoltă defense tech (tehnologii militare) și dual use (cu utilizare civilă și militară).

Domeniile vizate de investiții includ:

soluții software,

securitate cibernetică,

inteligență artificială,

sisteme autonome.

Fondul spune că „urmează o strategie de investiții condusă de Europa și aliniată NATO, având flexibilitatea de a investi selectiv în companii tehnologice din state membre NATO și din țări aliate apropiate, acolo unde aceste tehnologii sunt relevante strategic pentru securitatea Europei, interoperabilitate și lanțurile critice de aprovizionare”.

Cu o valoare-țintă de 500 de milioane de euro, Project Liberty susține că este „cea mai mare inițiativă de capital de risc administrată privat din Europa, dedicată exclusiv tehnologiilor de apărare, securitate și reziliență”.

Românii de la Dexory au primit investiții de la DTCP

Portofoliul existent al DTCP include deja companii din zona tehnologiilor de apărare și securitate, precum Quantum Systems, Anomali și Axonius.

Vicente Vento, CEO al DTCP, a declarat:

„Project Liberty reprezintă o extindere foarte coerentă a rolului nostru ca platformă de investiții specializată. (...) Vedem o oportunitate de investiții convingătoare pe termen lung. Timp de decenii, Europa a investit mai puțin în apărare, în timp ce riscurile geopolitice au crescut constant. În paralel, asistăm la o transformare tehnologică profundă de-a lungul întregului lanț valoric – de la supraveghere și senzori, la sisteme definite prin software, materiale avansate, platforme autonome și infrastructură de comunicații și sateliți.

În contextul în care marile guverne occidentale au pornit pe o direcție pe termen lung și ireversibilă de modernizare a capabilităților de apărare, suntem extrem de încrezători în perspectivele de creștere structurală ale acestui sector pentru deceniile următoare”.

Thomas Preuß, Managing Partner la DTCP și Chief Investment Officer al Project Liberty, a declarat:

„Am botezat fondul Project Liberty pentru că aici este vorba de mai mult decât capital. Capacitatea tehnologică este o condiție esențială pentru suveranitatea, securitatea și stabilitatea democratică a Europei. Obiectivul nostru este să sprijinim dezvoltarea unei arhitecturi europene de securitate solide prin investiții țintite în tehnologii scalabile și de înaltă performanță.

În același timp, Project Liberty urmează o abordare clară, orientată spre randament. Combinăm capitalul cu expertiza operațională profundă, o rețea internațională și o experiență îndelungată de lucru cu parteneri industriali și actori din sectorul public. În acest domeniu, accesul, guvernanța și capacitatea de scalare sunt critice – iar aici considerăm că DTCP aduce o valoare distinctă ca investitor activ, pe termen lung”.

Firma de investiții DTCP, susținută de Deutsche Telekom, a investit anterior și în startup-ul britanic Dexory, fondat de antreprenorii români Andrei Dănescu, Adrian Negoiță și Oana Jinga. Compania de roboți și inteligență artificială pentru depozite a obținut o rundă de finanțare de serie B de 80 de milioane de dolari, condusă de fondul DTCP, în anul 2024. De asemenea, în 2025, investitorul german a participat și la o rundă de serie C de 100 de milioane de dolari pentru Dexory, finanțare condusă de fondul Eurazeo.

DTCP are birouri în Hamburg, Frankfurt, Berlin, Luxemburg, Londra, San Francisco și Tel Aviv.