Uber mai intră în două orașe din România

Uber a anunțat vineri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că se extinde în alte două orașe din România.

Astfel, începând de vineri, Uber devine disponibil în Piatra Neamț și Vaslui. Odată cu această lansare, compania operează acum în 38 de orașe din România.

Atât în Piatra Neamț, cât și în Vaslui, la fel ca în toate celelalte orașe din România în care este disponibilă aplicația, Uber colaborează exclusiv cu șoferi licențiați.

„Fiecare oraș nou în care ne lansăm ne consolidează misiunea de a face transportul de zi cu zi mai simplu, mai sigur și mai accesibil. Suntem încântați să lansăm Uber atât în Piatra Neamț, cât și în Vaslui și să sprijinim nevoile de mobilitate ale oamenilor care trăiesc și lucrează în cele două orașe”, spune Ana Maria Borlovan, General Manager Uber România și CEE.

Uber spune că toate cursele sunt efectuate de parteneri licențiați, care trebuie să îndeplinească criteriile reglementate de autorități pentru a se alătura platformei. În plus, aplicația include mai multe opțiuni de siguranță pentru pasageri, precum partajarea detaliilor cursei cu persoanele apropiate, verificarea prin cod PIN, înregistrarea audio, butoane de urgență și altele.

Uber este o aplicație care conectează pasageri și șoferi. Din 2020, Uber este un intermediar de transport reglementat și colaborează numai cu parteneri licențiați. Aplicația este disponibilă în peste 70 de țări din toată lumea, în peste 10.000 de orașe.

În România, Uber este disponibil în București, Brașov, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Constanța, Oradea, Craiova, Ploiești, Pitești, Galați, Brăila, Sibiu, Buzău, Bacău, Râmnicu Vâlcea, Alba Iulia, Arad, Târgu Mureș, Baia Mare, Târgoviște, Suceava, Satu Mare, Botoșani, Tulcea, Focșani, Bistrița, Drobeta-Turnu Severin, Târgu Jiu, Reșița, Slobozia, Slatina și, acum, Zalău, Hunedoara, Deva, Călărași, Piatra Neamț și Vaslui.

Uber mai precizează că în perioada 6 - 8 martie 2026, utilizatorii noi din Piatra Neamț și Vaslui pot folosi codurile promoționale pentru 2 curse gratuite cu UberX, în limita a 20 de lei pentru fiecare cursă: STARTPIATRANEAMT(pentru orașul Piatra Neamț) și STARTVASLUI (pentru orașul Vaslui).